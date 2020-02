Javier Giner tras estrenar su nueva obra 'Taxi Girl':"María Velasco y yo hemos dado a luz a un hijo muy guapo y potente"

Publicado 06/02/2020 18:23:53 CET

'Taxi Girl' es la nueva obra del director de cine y teatro, Javier Giner, que se representará de martes a domingo a las 18:00 horas hasta el 15 de marzo en el Centro Dramático Nacional (Madrid). Sin embargo, la primera función ha tenido lugar este miércoles y tras su estreno el director se ha mostrado muy orgulloso del resultado final: "María Velasco y yo hemos dado a luz a un hijo muy guapo y potente".

La obra está escrita por María Velasco y protagonizada por Celia Freijeiro (Anaïs Nin), June Mansfield (Eva Llorach) y Henry Miller (Carlos Troya), que forman un triángulo amoroso y la historia está ambientada en Nueva York a principios del siglo XX.

Javier Giner, en declaraciones a Europa Press, ha reconocido que trabajar en esta obra ha sido un "pasote" a pesar de no tener mucho tiempo para ensayar, ya que comenzaron a finales de diciembre. El director ha afirmado que cuando se le presentó la obra no tuvo ninguna duda para aceptarla y a las 24 horas ya había dado su visto bueno.

"Celia Freijeiro, que también es productora, fue la que dijo a María que quería que yo fuese el director de la obra. María que nos conocía a los dos, ideó un plan para conocernos (Celia y él) y a los diez minutos dijo que no podía. A pesar de ser desconocidos, entre Celia y yo rapidamente hubo conexión y cuando terminé de leer la obra sentí una sensación potentísima", ha asegurado Giner.

De hecho, esa sensación fue la que le terminó de convencer a pesar de tener "miedo" por no saber cómo trasladar esa obra al teatro. Después de presenciar la primera función de la obra Taxi Girl, Giner ha mostrado su satisfacción por el sentimiento que dejó en los primeros espectadores.

"Me he sentido muy orgulloso por lo que ha pasado en el escenario. El público me ha transmitido que han salido muy emocionados y con ganas de comerse el mundo", ha confesado Javier Giner, que ha añadido que la obra trata temas, como el sexo, el maltrato, el feminismo o el amor, aunque de una manera "tremebunda", cuyo objetivo es que el público se sienta identificado con ellos.

"Para mí era importante crear un limbo temporal, donde como espectador sabes que los hechos ocurren en una fecha concreta, pero estás viviendo el texto de los personajes. El escenario trata de ser un espejo de la vida de la gente. La obrá servirá para darnos cuenta de que como sociedad no avanzamos tan rápido como creemos", ha puntualizado.

Esta es la segunda vez que María Velasco y Javier Giner trabajan de manera conjunta tras hacerlo en 'Fuga de Cuerpos', por lo que su relación desde que se conocieron es "genial". Aunque, Giner reconoce que María Velasco tiene una escritura "compleja" pero "absolutamente maravillosa".

"EL MAYOR FRACASO SERÍA LA INDIFERENCIA"

Por otro lado, Giner tiene claro cuál es el mensaje que quiere que el público se lleve tras ver 'Taxi Girl', "el éxito de la función es que la amen o la odien" pero lo que no desea es la "indiferencia". "La obra es un grito de liberación. Me gustaría que apasione o aborrezca de la misma intensidad".

Además, el director, que ha trabajado también en series de televisión y trabajos publicitarios, ha confesado que tiene varios proyectos individuales, aunque no le gustaría abandonar el "romance creativo" con Celia Feijeiro, pero su sueño aún no lo ha podido hacer realidad. "Mi carrera ideal sería poder dirigir teatro y cine a la vez porque lo que te da el cine no te lo da el teatro y viceversa".