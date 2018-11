Juan José Padilla: "Confiemos en que siempre tengamos el apoyo político que necesitamos"

Actualizado 07/11/2018 18:15:30 CET

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Premio Nacional de Tauromaquia 2018, Juan José Padilla, ha reconocido que los toros "no están pasando por un buen momento", si bien ha asegurado "no ser pesimista" y confiar en que "el mundo taurino tenga siempre el apoyo político que necesita".

Padilla ha apuntado que le "entristece mucho" no haberse despedido de plazas como la Monumental de Barcelona o la plaza de toros de Palma de Mallorca. "Me entristece mucho no haberme despedido de esas plazas, la tauromaquia no está viviendo un buen momento. Pero no soy pesimista y todo tendrá un tiempo para volver de nuevo a un clima, cuanto menos, de respeto: confiemos en que tengamos siempre el apoyo político que necesitamos", ha señalado en declaraciones a Europa Press el torero.

Padilla, quien ha anunciado ya su retirada al terminar la temporada, ha asegurado que este galardón le "emociona muchísimo" y se suma al "cariño, reconocimiento y entrega" que está recibiendo por parte de los aficionados. "Todo esto me hace sentir orgulloso de esta profesión", ha añadido.

El torero ha reconocido sentirse "un hombre afortunado que ha cumplido muchos sueños", aunque también recuerda los momentos duros de su profesión, en especial "el percance de Zaragoza" --cuando un toro le corneó en la parte izquierda de la cara--. "Ahí viví un antes y un después", ha admitido.

"Nunca he pensado en dejar el toreo, pero mis familiares y amigos sí me han pedido que dejara de torear porque ya había cumplido un ciclo. Pero siempre he dicho que el sufrimiento forma parte de la gloria y tenía claro que me debía a mi mismo no defraudarme y volver a ponerme delante de la cara del toro", ha explicado.

En cualquier caso, Padilla ha afirmado que "lo que nunca imaginaba" era que "fuese a torear tanto". "Quería unas 25 corridas más, pero Dios me ha ido ayudando a superar estas adversidades", ha concluido, para añadir que ahora "también será Dios" el que le "mandará a torear a otras plazas".