El juicio de 'La Manada' llega al Teatro Kamikaze entre pintadas y censura: "Somos una sociedad de ofendiditos"

Actualizado 05/03/2019 15:23:55 CET

Miguel del Arco reprueba a los partidos políticos críticos con el feminismo: "Espero que la Historia los juzgue"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Jauría', la obra dirigida por Miguel del Arco sobre el juicio a un grupo de jóvenes conocido como 'La Manada' por la violación grupal a una joven durante los Sanfermines de 2016, se estrena este miércoles 6 de marzo en el Pavón Teatro Kamikaze en medio de polémica por unas pintadas aparecidas en la fachada del teatro y la retirada de un vídeo en Facebook.

"He tenido dudas de llevar esta historia al escenario, porque estamos en una sociedad de 'ofendiditos' que sin saber de nada, opinan de todo", ha explicado Del Arco en la presentación, tras explicar que la semana pasada pintaron en el cartel de la fachada del teatro la frase 'Fuck monetizar los dramas'.

"Si hubiera querido hacer dinero, habría hecho 'Sonrisas y lágrimas'", ha ironizado el dramaturgo, quien también ha señalado que desde Facebook les han retirado el vídeo de promoción. "La verdad, he flipado. Cuando hay sexo de por medio, nos volvemos muy puritanos", ha lamentado.

'Jauría' es una obra de teatro escrita por Jordi Casanovas, basada en las actas del juicio que tuvo lugar en abril en la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra y en la que se condenó por 9 años de prisión a los cinco miembros de 'La Manada' por un delito continuado de abuso sexual. María Hervás está rodeada en el elenco por los actores Álex García, Igancio Mateos, Raúl Prieto y Martiño Rivas.

"Queríamos indagar en este tema escabroso al que nos hemos acercado con miedos y dudas. Se ha escrito mucho a golpe de titular y de 'clics', pero se ha perdido la capacidad de profundizar y eso era precisamente lo que buscábamos: con esta supuesta libertad de expresión en la sociedad, parece que hay cosas que no puedes poner en cuestión", ha indicado.

El texto ha contado con el asesoramiento de la periodista Isabel Valdés y Del Arco descartó la posibilidad de establecer contacto con la víctima para preparar el texto --al igual que la intérprete que le da vida en las tablas, María Hervás--. "Desde el principio Miguel insistió en no intentar acercarnos de manera exacta al personaje. No pienso ponerme en contacto con ella, a no ser que ella quiera, porque me parecería una osadía y no tengo derecho a hacerlo", ha apuntado Hervás.

LA MASCULINIDAD TÓXICA

"Sabía que íbamos a trabajar con la lógica. Ella estaba de fiesta y se siente bien en un momento, pero luego está lo que va de ese juego a lo que ocurre en ese portal: una noche de fiesta se transforma en una pesadilla auténtica", ha destacado Del Arco, quien confía en que las propias declaraciones de los acusados y de la defensa muestren "la burbuja de la masculinidad tóxica en que se vive en esta sociedad".

"Ellos defienden con vehemencia, llegando incluso a las lágrimas, que no han hecho nada malo: se sienten chivos expiatorios y cabezas de turco, no les parece extraño todas las cosas que hicieron...Y, con las preguntas de la defensa de los acusados, creo que habría que revisar los protocolos, porque es infame que una víctima se vea sometida a esos interrogatorios. Parece que querían demostrar que no se comportó como la perfecta violada", ha criticado.

'Jauría' también reservará un día de la semana para los jóvenes, en una campaña docente para acercar estos asuntos sociales a los colegios. "Miles de chavales van a pasar a verlo, y es estupendo porque ellos son los que tienen que cambiar esto. No está mal que se endurezca el Código Penal, pero es que ese código no deja de ser una historia de un fracaso", ha alertado.

POLÍTICAS "DICIENDO BARBARIDADES"

Preguntado sobre cómo ha cambiado el panorama político desde que plantearon hacer la obra hasta el momento en que se ha estrenado, Del Arco se ha mostrado crítico con la postura de algunos partidos políticos, aunque sin nombrar a ninguno en concreto. "Me parece sorprendente que se sientan ofendiditos con los movimientos feministas, incluso alguno de ellos con mujeres diciendo barbaridades", ha apuntado.

"Me parece de una irresponsabilidad enorme que se ponga en cuestión temas como la agresión a mujeres o los derechos de colectivos, espero que la Historia los juzgue y el transcurso del tiempo los ponga en su sitio. Esto les debería desautorizar automáticamente para el ejercicio de la política", ha concluido.

'Jauría' se estrena en un programa doble con 'Port Arthur', dirigida por David Serrano y con Adrián Lastra y Joaquín Climent en el reparto, que reproduce el interrogatorio en el año 1996 en una prisión de Risdon (Australia) a un hombre acusado de haber cometido un terrible crimen del que no recuerda nada.