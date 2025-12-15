El legado del pueblo gitano llega a la Caja de las Letras: salvoconducto de 1425, bandera gitana o poema de Lorca

Archivo - Caja de las letras en el Instituto Cervantes, a 11 de abril de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes ha recibido este lunes un legado del pueblo gitano en conmemoración del sexto centenario de su llegada en 1425 a España que se ha celebrado durante este año, en el que se incluyen un cesto típico de la tradición gitana, la bandera y una lectura de un poema del 'Romancero Gitano' de Federico García Lorca, al que desde el Consejo Estatal del Pueblo Gitano han reconocido como "un hombre y un poeta que defendió y convirtió a los gitanos en mitos universales", entre otros objetos.

Asimismo, se ha donado una copia del salvoconducto del 12 de enero de 1425 de Alfonso V de Aragón, el primer documento en el que se reconoce la entrada del pueblo gitano en España, y la carta del rey Felipe VI en la que aceptó ser padrino de honor de los actos del aniversario.

También se ha incluido el libro de fotografía 'Memoria de miradas por los caminos del publo gitano' de Jesús Salinas, y un número de la revista 'Comencia', la primera editada por personas gitanas.

Durante la entrega del legado, el presidente del Cervantes, Luis García Montero, ha destacado con este tipo de actos "no solo se recuerda la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica, sino también las situaciones de injusticia que han sufrido en sus derechos humanos".

En el acto García Montero ha estado acompañado por la secretaria de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Rosa Martínez, quien ha subrayado que "los discursos racistas que algunos pronuncian hoy sin pudor alguno, no solo atacan al pueblo gitano, sino que debilitan la democracia, fracturan la convivencia y ponen en riesgo los valores que sostienen nuestra vida en común".

"Hoy no cerramos un año conmemorativo, sino que abrimos una nueva etapa, que debe traducirse en el ejercicio de los derechos y en una etapa en la que con más determinación de las instituciones públicas asumamos este compromiso, recordando que los derechos humanos son el eje de nuestra convivencia democrática", ha añadido Martínez.

PIDEN PRESERVAR EL LEGADO DE ARTISTAS GITANOS

Por su parte, el dramatugo Francisco Suárez ha pedido al director del Cervantes que se incluyan en la Caja de las Letras a diferentes artistas gitanos. "En esa cápsula del tiempo deberían estar los artistas gitanos que con sus obras trascendieron el tiempo y que retrataron el dolor y la alegría de un pueblo", ha insistido.

Para él, deberían ser la Niña de los Peines, Manolo Caracol, Lole y Manuel, Camarón y Juan Peña 'El Lebrijano', así como "el sonido de los pies" de Carmen Amaya, de Farruko, de Mario Amaya y Manuela Carrasco, entre otros artistas.

"Si dentro de 50 o 60 años alguien quisiera saber cuál fue nuestra aportación cultural al mundo, debería encontrar en esa caja el arte de la creación que nos define como tales", ha subrayado Suárez.

García Montero ha asegurado que "poco a poco se irán cumpliendo sus deseos de traer también a escritores y artistas gitanos a la Caja de las Letras", aunque ha afirmado que ya hay espacios dedicados a preservar los legados de artistas como es el caso de la pintora Lita Cabellut.