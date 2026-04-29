Leïla Slimani, residente de 'Escribir el Prado': "En Occidente hay poca curiosidad hacia la cultura árabe. Es peligroso"

Archivo - Entrevista con Leila Slimani, galardonada con el Premio Goncourt 2016 por su novela Canción dulce - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora franco-marroquí y Premio Goncourt 2016, Leïla Slimani, ha asegurado que en el mundo occidental "hay poca curiosidad" hacia la cultura árabe, algo que considera peligroso y que provoca "racismo, violencia y guerras".

"Y lo que me frustra mucho, es el hecho de que hay poca curiosidad en Occidente hacia nosotros (la cultura árabe), nuestros orígenes y vivencias. Y es peligroso, lleva al racismo, violencia y guerra. Si quizás hubiera un poco más curiosidad...", ha asegurado la autora en un encuentro con los medios con motivo de su residencia en el programa 'Escribir el Prado', del Museo Nacional del Prado.

Así se ha referido sobre la relación entre Francia, España y Marruecos, sobre la que ha asegurado que siempre ha habido una aceptación de la "dominación" de Occidente sobre el tercer país.

Además, ha asegurado que siempre ha habido una "frontera" entre ambos mundos. Mientras que ella habla portugués, francés, árabe y un poco de español, la escritora ha añadido que esa "simetría" no existe en Occidente.

"De una cierta manera, se había aceptado en el sur del mundo una forma de dominación de Occidente. Se había aceptado una forma de dominación tecnológica, de dominación económica, incluso de dominación de valores. Y es en el momento de cambiarlo", ha explicado para luego bromear diciendo que a Occidente "le guste o no", todos "somos primos, todos venimos de los árabes", en cuestiones como la cultura, arquitectura o incluso el idioma.

Slimani, cuya obra ha sido traducida tanto al valenciano como al castellano, saltó a la fama internacional en 2016, cuando ganó el prestigioso Premio Goncourt con su segunda novela, 'Canción dulce'. Ahora es la invitada de 'Escribir el Prado' en la edición de 2026. El programa invita a autores internacionales a explorar las colecciones y la historia del Museo como fuente de inspiración literaria.

LA ULTRADERECHA "JUEGA" CON LA "IDENTIDAD EUROPEA"

Al ser preguntada por la crisis migratoria y el avance de la ultraderecha en Europa con discursos que defienden el principio de prioridad nacional -en España PP y Vox- Slimani ha asegurado que los políticos "populistas" están "jugando" con el sentimiento de que la "identidad europea va a desaparecer".

"Es fácil decir que inmigrantes van a poner todo en peligro. Estos populistas utilizan enormemente el miedo y juegan con que el sentimiento de que la identidad europea va a desaparecer. Es terrible porque mienten. Meloni, por ejemplo, habla de la cultura cristiana y ha legalizado en Italia un millón de inmigrantes porque los italianos no tienen más hijos. Es una paradoja. Todo el mundo sabe muy bien que Europa no puede vivir como hasta ahora sin inmigración. Entonces, vamos a necesitar hombres y de mujeres políticos que sean capaces de abordar cuestiones complejas", ha añadido.

Tras una primera mirada al Museo del Prado, Slimani ha asegurado que se ha interesado mucho en los artistas del Siglo de Oro y el primer "imperialismo", así como el "colonialismo ibérico", así como la importancia que tiene el cuerpo en obras de artistas como Velázquez o Zurbarán.

Y, aunque ha celebrado, la "importante" reflexión que hay actualmente sobre la decolonización de los Museos, ha asegurado que estas obras tienen que seguir exponiéndose en lugares lejos de su origen para que dialoguen con otro arte.

"Es importante que esas obras sean devueltas. Hay una reflexión política ahí, pero no voy a ser 'naif', es muy difícil el proceso de devolución porque hay que, primero, reconocer que fueron robadas (...) A raíz de estar restituciones se está generando un nuevo sistema jurídico. Pero es igual de interesante que se expongan fuera de su lugar para que haya diálogo. En el Prado hay obras de África, que dan otra mirada. Es importante reconocer que esas obras hay que devolverlas y que fueron robadas, pero acogerlas en otro contexto para generar nuevas formas de mirar", ha zanjado.