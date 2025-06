Lev Grossman llena de humor quijotesco 'La espada fulgurante': "La distancia entre él y el rey Arturo no es tanta"

El autor defiende que la Universidad de Harvard "va a perdurar" más allá de Donald Trump

El escritor americano Lev Grossman llena de humor quijotesco su nueva novela 'La espada fulgrante' (Planeta), en la que desarrolla la historia y leyenda del rey Arturo después de la muerte del monarca. En ese sentido, ha explicado que el libro de Miguel de Cervantes le ha influido porque la distancia entre Don Quijote y el rey Arturo "tampoco es tanta".

"Lo leí hace mucho tiempo, cuando tenía veinte años, pero los leí y se me quedaron grabados. Fue una de las razones por las que quise que 'La espada fulgurante' fuera bastante divertida en algunos puntos. Porque esto de ser un caballero, cabalgando por el bosque, buscando damas a la que rescatar, es en cierto modo bastante ridículo y bastante divertido (...) Sí, me ha influido. Esta historia no es tan diferente de las de Don Quijote, tienen muchas delusiones por sí mismos, por quiénes son y por lo que deberían estar haciendo. La distancia entre Don Quijote y el rey Arturo tampoco es tanta", ha asegurado Grossman en un encuentro con medios de comunicación tras la pregunta de Europa Pres.

Así, ha señalado que al igual que la historia de su novela, que muestra "lo que ocurre cuando se acaba un imperio" y la "reecomposición" de una nación, en la actualidad hay "constantemente" este tipo de traumas, de gente "oprimida y desplazada".

"Es un mundo que reconocemos muy fácilmente porque tiene afinidades con nuestras propias instituciones (...) El rey Arturo tuvo que lidiar con reunir de nuevo una nación y un pueblo destruido por el imperio. Esos tipos de traumas, traumas históricos, personas desplazadas, personas oprimidas... Es algo que vemos todo el tiempo alrededor de nosotros, incluso ahora", ha lamentado el autor de la trilogía 'Los magos' que participará en el Festival Celsius 232 en julio.

"HARVARD VA A PERDURAR MÁS ALLÁ DE TRUMP"

El autor estudió en la Universidad de Harvard y en este punto ha calificado como "terrible" la actitud del presidente del gobierno estadounidense, Donald Trump, respecto a este campus. El presidente ha suspendido este jueves los visados a nuevos estudiantes internacionales de la Universidad de Harvard y pide considerar la revocación de aquellos que ya cursan estudios en este centro académico.

"Es una cosa terrible. Las universidades no tienen que estar bajo el control de una autoridad central. Tienen que ser caóticas, estar llenas de ruido y de gente que no está de acuerdo entre ellos. Están destinadas a tener gente de todo el mundo en ellas, aportando nuevas ideas. Es una idea terrible tomar Harvard e intentar decirle a la gente qué tienen que enseñar y a quién. Harvard va a perdurar en el tiempo más allá de Donald Trump", ha aclarado el escritor, que en la actualidad vive en Australia con su familia.

También estudiaron en universidades estadounidenses sus padres, que además han sido profesores en la Universidad de Oxford o en la propia Universidad de Harvard. Así, el autor ha reconocido que durante mucho tiempo trató de encajar en el tipo de escritor que eran sus padres, pero que a los 35 años se dio cuenta de que su camino eran las historias de Homero, de "monstruos y fantasmas".

"Durante mucho tiempo esas historias han sido despreciadas y parecía que no aportaban nada, vi que no. Shakespeare tiene fantasmas, esas historias tienen valor de por sí. Creo que a mis padres les dio vergüenza cuando vieron que iba a escribir libros de la sección de fantasía. Una de mis partes favoritas de ser novelista de fantasía es irritar a mis padres. Es una cosa misteriosa pero fue bueno encontrar mi voz", ha bromeado.