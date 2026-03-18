Lydia Bosch regresa al teatro después de 37 años para interpretar a Fedra en el Festival de Mérida

Cartel de 'Fedra en los infiernos' - COMUNICACION&MARKETING

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actriz Lydia Bosch volverá al teatro después de 37 años para interpretar el personaje protagonista en 'Fedra en los infiernos' en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. La obra, escrita y dirigida por José María del Castillo, se estrenará el 12 de agosto, con Julio Peña, Alejandro Albarracín en el reparto, y permanecerá en cartel hasta el día 16.

Para Lydia Bosch, "esta Fedra permite conectar con la parte más profunda y disfrutona como actriz y poder crear una Fedra humana, vulnerable, poderosa, dubitativa y libre" con sus luces y sus sombras, sus miedos y represiones".

Para su autor y director, "esta reformulación del mito clásico aborda desde una perspectiva contemporánea, y especialmente sensible y vulnerable, a este gran personaje". "A través del universo más onírico que representarán Las Moiras, dueñas del destino, se permitirá que Fedra vuelva a la vida en una segunda oportunidad, conocedora de toda la experiencia de su primera vida".

El reparto contará además con Marta Calvó, Antonio Albella, Eva Diago y Yaiza Marcos. La escenografía es de Anna Tussel, la iluminación de Florencio Ortiz, el vestuario de Pier Paolo Álvaro/Roger Portal y el diseño de maquillaje y peluquería de Roberto Sigueiro. La coreografía corre a cargo de Benjamín Leiva y la composición musical de Alejandro Cruz Benavídez.