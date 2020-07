Una maratón de subastas de Christie's por cuatro ciudades acoge la venta un Picasso de más de 22 millones de euros

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La casa de subastas Christie's celebra este viernes 10 de julio una venta que tiene lugar en cuatro ciudades de tres continentes diferentes, Hong Kong, París, Londres y Nueva York, y que incluye en la venta un Picasso valorado en 22,1 millones de euros, según informa Christie's en un comunicado.

La venta 'One: a global sale of the 20th century' se inicia en Hong Kong y termina en Nueva York y a través de la tecnología en "streaming", y acoge cuatro subastas de noche con obras de arte moderno, contemporáneo y piezas de diseño.

Las ventas combinarán las pujas presenciales, telefónicas y "online" y estarán conducidas por los cuatro mejores subastadores de Christie's: Elaine Kwok en Hong Kong, Cécile Verdier en París, Jussi Pylkkanen en Londres y Adrien Meyer en Nueva York.

Una de las obras que se subastará es 'Les femmes d'Alger', de Pablo Picasso (versión 'F'), una pintura que proviene de la célebre serie de los 15 lienzos que Picasso ejecutó entre el 13 de diciembre 1954 y 14 de febrero de 1955 basado en la obra maestra de Eugène Delacroix Les femmes d'Alger.

Según señala Christie's, estas pinturas constituyen el mayor logro de Picasso en las décadas posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, y la gama completa de estas versiones se suma a una clase magistral de formas pictóricas modernistas, revitalizado y creado de nuevo. "Cada uno de los lienzos individuales es singular por derecho propio, una maravilla de invención llena y brillante", destaca la casa.

Se trata de la primera vez que aparece en una subasta la versión 'F', que formó parte de la colección histórica de Sally y Victor Ganz antes de ser adquirido en 1957 por los ilustres coleccionistas, Daniel y Eleanore Block Saidenberg.

Asimismo, esta subasta también incluye la venta de las obras 'Annie' (1962), de Ed Ruscha, valorada en torno a los 17,7 y los 26,5 millones de euros; 'Nude with joyous painting' (1994), de Roy Lichtensten, valorada en torno a los 26,5 millones de euros; y '21.10.63', de Zao Wou-Ki, con un valor cercano a los 8,8 millones de euros.