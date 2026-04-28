María Galiana estrena 'Yo solo quiero irme a Francia' en el Pavón y reclama más teatro y más giras fuera de Madrid

Las actrices María Galiana, Nieve de Medina, Anna Mayo y María Roja. - TEATRO PAVÓN

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La actriz María Galiana, de 90 años, estrena este miércoles 'Yo solo quiero irme a Francia' en el Teatro Pavón de Madrid, una obra escrita y dirigida por Elisabeth Larena sobre "mujeres y herencias invisibles", y ha reclamado más presencia teatral y más giras fuera de Madrid.

"Como soy de provincias lo digo: todo lo que se hace en un teatro nacional, se hace un mes en Madrid y no lo vemos en ninguna parte más. Es fuerte, ¿dónde está la cultura? No vamos a formar una Barraca como la de Lorca, pero de alguna manera tendrán que arreglar esto", ha denunciado la actriz al tiempo que ha afirmado que "hay que protestar, no hay más remedio".

También ha lamentado la reducción de las giras teatrales y ha insistido en que "donde antes una obra estaba cuatro días, ahora uno" y en que "es una pena" que en teatros con todas las localidades vendidas "no haya posibilidades" de hacer más representaciones.

"Se puede poner de ejemplo a Francia, precisamente, donde hay cinco ciudades donde está la misma compañía nacional, porque las compañías nacionales salen de la capital. Creo que ahí la cosa que es la expansión de las culturas. Me da mucha pena todo esto, pero así es y haremos lo posible", ha afirmado la actriz.

UNA OBRA SOBRE "LA LIBERTAD DE LAS MUJERES"

Según ha explicado la actriz, la obra supone "es un grito de libertad de las mujeres en un momento en que tenían que estar en casa siempre" y ha explicado que el título tiene "muchísima más trascendencia" de la que parece.

"En esta obra hay una mujer que está aguantando un maltrato incluso físico de su marido y que quiere separarse de ese hombre y quiere irse a Francia porque Francia era el paraíso de la libertad", ha explicado la actriz durante la presentación de la obra este martes, y ha afirmado que Pilar, el personaje que interpreta, "quería marcharse a Francia porque era la única manera de huir de ese infierno que estaba viviendo".

En esta línea, la actriz ha insistido en que, especialmente desde España, Francia era vista como "el paraíso de la igualdad y la fraternidad" y ha lamentado que las mujeres no podían "marcharse de casa de su marido" porque, por ley, "tenía que ser depositada en casa de sus padres y si no vivían de su hermano mayor".

La obra, protagonizada por Galiana junto a María Roja, Anna Mayo y Nieve de Medina, narra la historia de una familia a lo largo de varias generaciones de mujeres, con lo cotidiano como eje central, como ha explicado la Larena durante la rueda de prensa de presentación de su ópera prima. "Hay una herencia que parece material, pero vemos que hay otras cosas que heredamos", ha expresado.

La trama se despliega de forma no lineal, con pinceladas que van desde la Guerra Civil hasta la Transición, aunque ha afirmado que "no es algo narrativo ni está contando cosas que han pasado, pero interfiere en lo que va a ocurrir", ha señalado Larena.

UNA HISTORIA DE AMOR LÉSBICA

Bajo la trama principal, la obra trata también una historia de amor entre mujeres que, según cuenta Galiana, en su época era "imposible e impensable". "Hoy en día tenemos la posibilidad de hablar de esto; en ese momento era imposible", ha recordado la actriz, que ha destacado "la belleza" de que esa relación permanezca "subyacente" a lo largo de toda la función.

Asimismo, la intérprete ha explicado que el personaje de Pilar representa a "una generación que no podía mostrar afecto". "Pilar quiere a horrores a su nieta y no se permite mostrarle cariño", explicó la actriz. Por su parte, Anna Mayo, que encarna a Leo, la nieta, ha afirmado que se trata de un personaje "sobre el que recae el peso de la generación de nuestros abuelos y abuelas".

"Hay algo de lo que te das cuenta y es del momento afortunado que nos ha tocado vivir. Esta función también llama mucho a eso, a que quizás no somos conscientes de lo que fueron aquellos tiempos y de la suerte que tenemos de vivir en estos. Creo que la función también viene bien a modo de reflexión, porque de aquello viene lo que vivimos hoy", ha afirmado Mayo.

Sobre su personaje, Nieve de Medina ha explicado que se trata de una mujer que "quería ver algo más", pero que "se atreve y paga muy caro esa libertad", al tiempo que ha afirmado que la obra aborda también el tema de la maternidad no deseada y de cómo las mujeres se podían "ver obligadas" a ser madres.

"En aquella época tampoco se podía hablar de si querías o no ser madre. Se daba por hecho que querías ser madre y estar encantada con ello", ha afirmado Medina, que ha confesado que le costó "mucho esfuerzo" ponerse en el lugar de su personaje porque "la posibilidad de abandonar" a sus hijos en la vida real "no existía" para ella.