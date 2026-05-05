María Galiana, Premio Talía de Honor 2026 de la Academia de Artes Escénicas

La actriz María Galiana. - ACADEMIA DE ARTES ESCÉNICAS

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Academia de las Artes Escénicas de España ha otorgado a la actriz María Galiana el Premio Talia de Honor 2026 por su "talento puro" para contar historias que "ella misma cocina en el escenario, sin perder su esencia", según el fallo de la institución.

"A Maria Galiana le gusta la vida. Maria Galiana es talento puro. Maria Galiana es generosa y le gusta cocinar. Consigue delicias en la cocina de la vida, y lo hace desde su identidad, desde su Sevilla que la vio crecer y en la que empezó su trabajo de actriz. María tiene esa facilidad especial que derrocha para conectar con las gentes de verdad. Para contarnos historias que ella cocina en el escenario, sin perder su esencia. María Galiana nos regala el placer de verla en los teatros de España. Por su compromiso en cada uno de los trabajos que aborda, por su valor para apoyar a esta frágil y dura profesión, por su arte que la convierte en una actriz única, respetada y admirada, la Academia de las Artes Escénicas de España ha decidido concederle el premio Talía de honor 2026", ha señalado la presidenta de la entidad, Magüi Mira.

Maria Galiana recibirá el Premio Talía de Honor a la Trayectoria Profesional, el próximo lunes 18 de mayo, en la ceremonia de entrega de los premios que se celebrarán en los Teatro del Canal (Madrid).

La actriz ha destacado por sus trabajos en cine, televisión y teatro. Es licenciada en Filosofía y Letras y antes de su salto a la actuación fue profesora de instituto. Su primer éxito llegó con el Goya a la Mejor Actriz de Reparto por 'Solas'. Después llegó el reconocimiento con su papel de Herminia en la serie más longeva de la televisión española, 'Cuéntame cómo pasó'.

María Galiana recibió el Premio Carmen de Honor 2022 de la Academia de Cine de Andalucía, de la que asimismo es Académica de Honor. Además, es Hija Predilecta y Medalla de Andalucía, así como Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.