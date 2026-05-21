Más de 300 personas piden a la RAE que "reconsidere" la candidatura de Sergio Ramírez por su pasado político sandinista

Archivo - El premiado nicaragüense Sergio Ramírez, por ‘El caballo dorado’, en la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, en el Gran Teatro, a 25 de octubre de 2025, en Cáceres, Extremadura (España). Impulsada por la Cátedra Vargas Llosa desde 2014, la Bi - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 353 personas han firmado en change.org un manifiesto para pedir a la RAE que "reconsidere" la candidatura de Sergio Ramírez para ocupar la silla L que dejó vacante el escritor hispanoperuano y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

La petición en change.org, bajo el título 'Que la silla L de la RAE no borre la memoria de las víctimas del sandinismo', ha sido creada por la plataforma ciudadana Víctimas del Sandinismo que considera que la designación de Ramírez es "incompatible con la dignidad que esa distinción exige".

La plataforma sostiene que la designación de Ramírez "sería un agravio a las víctimas y una pérdida moral para la propia Academia", y reprochan al autor nicaragüense no haber realizado una "autocrítica pública suficiente" sobre su etapa como dirigente revolucionario. "El 4 de mayo de 2026, al recibir el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, Ramírez denunció con valentía la censura del régimen actual, sin mencionar una sola vez lo ocurrido durante los ocho años en que él ejerció cargos de máxima responsabilidad en el Estado", lamenta la organización.

En la petición, la entidad recuerda que Sergio Ramírez fue miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua entre 1979 y 1985, vicepresidente de la República entre 1985 y 1990, y candidato a la reelección en la fórmula del FSLN en febrero de 1990.

"No abandonó ese proyecto: buscó prolongarlo hasta el último día que le fue posible. Durante ese período, la CIDH, Americas Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua documentaron hechos graves que incluyen: traslados forzosos masivos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y destrucción de comunidades indígenas miskitas en la Costa Atlántica", critica Víctimas del Sandinismo.

El documento pide a la RAE considerar si esta candidatura "honra la memoria del académico al que sustituye y la dignidad del idioma que custodia".

La RAE votará esta tarde la candidatura de Sergio Ramírez, que cuenta con el respaldo del director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado; del exdirector de la RAE y del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, y Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023. En las normas de ingreso de la RAE se establece que los miembros que deseen entrar deben contar con el aval de tres académicos.

La convocatoria de esta plaza de académico de número se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 6 de abril de 2026 y la lectura de los elogios y méritos tuvo lugar en el pleno extraordinario del 14 de mayo que se celebró en el Ayuntamiento de San Marcelo (León).