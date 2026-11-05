Más de 374.000 jóvenes solicitan el Bono Cultural Joven 2026, más de 10.000 beneficiarios que el año anterior

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MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 374.131 jóvenes han solicitado el Bono Cultural Joven 2026 en su quinta edición, lo que supone más de 10.000 beneficiarios que la anterior edición, según los datos proporcionados este jueves por el Ministerio de Cultura. El Bono Cultural Joven está regulado por el Real Decreto, con vigencia indefinida, que el Consejo de Ministros aprobó el 21 de marzo de 2023, a propuesta del ministro de Cultura. Cuenta con una dotación de 170 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.

En concreto, se trata de dos de cada tres jóvenes nacidos en 2008, un 66,6 por ciento de la población estimada de esa edad, un total de 561.459 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

La cifra supera en 10.946 el total de beneficiarios de la edición anterior, que ascendió a 363.054. Con las cifras registradas en este 2026, el número de jóvenes beneficiarios del programa en sus cinco ediciones superaría los 1,67 millones.

En 2022, primer año de vigencia de esta iniciativa, obtuvieron el Bono Cultural Joven un total de 277.607 personas en toda España. En 2023, la cifra ascendió a 323.668. En 2024 fueron 334.435 los beneficiarios, mientras que, en su cuarta edición, en 2025, fueron 363.054 jóvenes quienes disfrutaron de esta ayuda.

En total, en esos cuatro años de vida del Bono Cultural Joven, el número de jóvenes beneficiarios alcanza ya la cifra de 1.298.764 personas.

El Bono Cultural Joven concede a cada beneficiario una ayuda de 400 euros para consumir en productos, servicios y actividades culturales durante un plazo de doce meses.

La asignación se divide en tres tramos: 200 euros para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales; 100 euros para productos culturales en soporte físico; y 100 euros para consumo digital o en línea.

La ayuda también permite otra modalidad, destinando a cuantía total de la ayuda a una sola categoría a elegir entre: cursos y talleres de contenido cultural, instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.