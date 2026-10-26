Más de 60 tesoros textiles rumanos salen por primera vez de su país para exponerse en la Real Fábrica de Tapices

Las piezas que se muestran en `Rojo. La energía de los tapices tradicionales de Rumanía ́proceden del Museo Nacional del Campesino Rumano que están reconocidas por la UNESCO Patrimonio Mundial - REAL FÁBRICA DE TAPICES

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Fábrica de Tapices acoge desde este lunes la exposición 'Rojo. La energía de los tapices tradicionales de Rumanía', que reúne más de 60 piezas textiles históricas procedentes del Museo Nacional del Campesino Rumano de Bucarest y que salen por primera vez de Rumanía para exhibirse en España. La muestra coincide con el 145 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

La exposición, organizada por la Real Fábrica de Tapices, el Instituto Rumano de Cultura y el Museo Nacional del Campesino Rumano, bajo los auspicios de la Embajada de Rumanía en España, permite acercarse a la tradición artesanal rumana a través de tapices, textiles de interior, prendas de indumentaria tradicional y objetos vinculados al hilado y al tejido.

En total, la muestra reúne 17 tapices tradicionales, conocidos como scoarte, y otros 47 objetos clasificados en las categorías de 'Tesoro' y 'Fondo' de Rumanía. Las piezas proceden de distintas regiones del país, entre ellas Muntenia, Banato, Moldavia, Dobruya, Maramures, Oltenia y Transilvania, y reflejan la presencia del tejido en la vida cotidiana, las celebraciones familiares y el ámbito doméstico.

El rojo, protagonista de buena parte de las obras expuestas y que da nombre a la muestra, está asociado en la tradición rumana a la vida, la energía, la protección y la alegría. La exposición también plantea un diálogo entre las culturas rumana y española a través de un color presente en la identidad visual de ambos países.

El director general de la Real Fábrica de Tapices, Alejandro Klecker de Elizalde, ha señalado que la iniciativa responde a la misión de la institución de "preservar y difundir el patrimonio textil" y mantener vivo el conocimiento de los oficios tradicionales. Asimismo, ha destacado que las piezas permiten descubrir una tradición artesanal de gran valor y establecer un diálogo entre culturas europeas que comparten el tejido como expresión de su historia e identidad.

Por su parte, el director del Museo Nacional del Campesino Rumano, Virgil Stefan Nitulescu, ha definido la exposición como "una invitación a descubrir una cultura europea situada a tan solo 2.500 kilómetros de distancia", que, según ha señalado, puede resultar sorprendente y familiar al mismo tiempo. En su opinión, el rojo de los tapices cuenta una historia universal sobre cómo las personas transforman la materia y la dotan de "sentido y belleza".

La encargada de negocios de la Embajada de Rumanía en España, Raluca Mihaila, ha destacado el valor de los tapices como expresiones de una tradición transmitida de generación en generación, que conserva la memoria y la identidad cultural del país a través de sus motivos, colores y técnicas.

La directora del Instituto Cultural Rumano de Madrid, Maria Floarea Pop, ha vinculado la muestra con el vigésimo aniversario de actividad de esta institución en España y ha subrayado la capacidad de las tradiciones para seguir inspirando nuevas formas de creación y tender puentes entre culturas.

Las técnicas tradicionales de elaboración de tapices de Rumanía y la República de Moldavia fueron inscritas en 2016 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. La exposición reivindica así la vigencia de este legado artesanal y su importancia como expresión de la identidad cultural rumana.