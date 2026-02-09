Más de 70 instituciones europeas piden a la Comunidad de Madrid reconsiderar el "recorte" de financiación al CBA

Archivo - El Círculo de Bellas Artes de Madrid inaugura su nueva fachada - EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los 72 miembros de la European Alliance of Academies (red de academias de arte e instituciones culturales de Europa) han expresado en un comunicado su apoyo al Círculo de Bellas Artes (Madrid) y piden a la Comunidad de Madrid que reconsidere su decisión de rebajar la financiación a la institución cultural.

"Reconsiderar el recorte sería la mejor manera de contrarrestar cualquier sospecha expresada públicamente de que existen motivaciones ideológicas o políticas detrás de este drástico recorte, y de afirmar que la libertad artística en la región de Madrid no está actualmente amenazada", afirma la Alianza.

La Alianza reclama, en una declaración pública, una financiación adecuada para el CBA , "uno de los centros culturales más prestigiosos de España y de Europa, que además cuenta con un amplio respaldo por parte del público".

En el comunicado, el CBA subraya la necesidad de restablecer una relación cordial con la Comunidad de Madrid y destaca la importancia de "mantener unas relaciones institucionales abiertas y constructivas que reconozcan el papel del Círculo en Madrid y en el conjunto del panorama cultural español e internacional".

Asimismo, el Círculo señala que una financiación adecuada por parte de las tres administraciones públicas que integran el consorcio de la institución es esencial para sostener un servicio cultural que fomente una sociedad plural, moderna y críticamente comprometida.

El pasado 10 de diciembre, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, cargó contra el "total desconocimiento" del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que acusó a la CAM de "censurar" al Círculo de Bellas Artes después de conocer que el ejecutivo autonómico ha "rebajado significativamente" su financiación.

"Nosotros lo que hemos hecho es un cambio en el modelo, lo hicimos no solo con el Círculo de Bellas Artes, con otras instituciones y, por tanto, estamos financiando proyectos", defendió el consejero en una rueda de prensa.

Fuentes de la Consejería de Cultura trasladaron a Europa Press el que la Comunidad mantiene su colaboración con el Círculo de Bellas Artes conforme al cambio de modelo de ayudas anunciado, priorizando la colaboración por proyectos.