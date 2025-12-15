'Mena', 'Farlopa', 'bocachancla', 'turismofobia', 'braguetazo', nuevas palabras del Diccionario español

El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, interviene durante la presentación de la versión 23.8.1 del Diccionario de la lengua española, en la Real Academia Española, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 15 Dic.

El acrónimo 'Mena' (menor extranjero no acompañado), 'Farlopa', 'bocachancla', 'turismofobia' o 'braguetazo' son algunas de las nuevas palabras incluidas en la versión electrónica 23.8.1 del Diccionario de la lengua española (DLE).

La responsable del Instituto de Lexicografía, Elena Zamora, ha presentado este lunes esta actualización, que recoge las 330 novedades incorporadas entre nuevos términos y expresiones, nuevas acepciones de entradas recogidas con anterioridad, enmiendas a artículos ya existentes y supresiones.

"Este conjunto de novedades del Diccionario en formato de la tercera edición que ahora presentamos no constituye una actualización completa, a diferencia de los 28 años anteriores, sino que se trata de una muestra del trabajo académico previa a la publicación de la nueva edición, la 24, que verá la luz el año que viene", ha afirmado Zamora.

Algunas de las nuevas palabras que se incorporan al Diccionario pertenecen al mundo de la ciencia, la sanidad, el medioambiente o la tecnología, entre otras. Entre las novedades destacan términos como 'farlopa', como sinónimo de cocaína; 'bocachancla', como sinónimo de "bocazas"; 'braguetazo', un coloquialismo para hacer referencia al "matrimonio por interés con una persona rica o de clase social más elevada"; o 'mena' para referirse a un "inmigrante menor de edad que no cuenta con la atención de ninguna persona que se responsabilice de él". La nueva enmienda de acepción también recoge su uso en sentido despectivo.

Asimismo, la obra añade no solo términos y expresiones, sino también nuevas acepciones a entradas recogidas con anteriores. Es el caso de la voz 'directo', que incorpora la acepción referente a una emisión radiofócnica, televisiva o en línea, cuando esta se transmite a la vez que se realiza, o la aplicada en boxeo y que designa el golpe que se da proyectando el puño hacia delante en línea recta.