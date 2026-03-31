Museo de América celebra el Día de la Visibilidad Trans con 'Memoria y arte': "No podemos dar ningún derecho por ganado"

1074439.1.260.149.20260331210049 El Museo de América presenta el ciclo Memoria, arte y diversidad trans, un programa que reúne exposición y actividades públicas para acercarse a la realidad de las personas trans desde una perspectiva cultural, histórica y también contemporánea. - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo de América ha celebrado este martes el Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se celebra cada 31 de marzo, con la presentación del programa 'Memoria, arte y diversidad trans', que reúne exposiciones y actividades que invitan a "no dar ningún derecho por ganado" y que pone de manifiesto que este colectivo "sigue señalado socialmente".

La presentación del programa ha contado con representantes de los tres ministerios implicados en la iniciativa: la subdirectora general de Museos Estatales del Ministerio de Cultura, Mercedes Roldán; el director general para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+ del Ministerio de Igualdad, Julio del Valle; y el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González.

"Hoy es un día que nos interpela a todos, tanto a la sociedad como a las instituciones públicas, porque nos recuerda que no podemos dar ningún derecho por ganado. En estos tiempo hay que trabajar para garantizar la protección y los derechos de las personas trans", ha asegurado Mercedes Roldán.

La subdirectora de Museos Estatales ha destacado que los museos "no solo conservan la memoria, sino que también la construyen y la reactualizan" y ha recalcado la importancia de la "interseccionalidad" como concepto clave para entender la igualdad. "Los museos son espacios de cruce entre la memoria y la transformación, entre el pasado y las necesarios renovaciones. Son motores de cambio", ha afirmado.

Por su parte, Julio del Valle ha defendido que la diversidad "siempre suma talentos, opciones y oportunidades para todos" y ha advertido que las personas trans "siguen siendo especialmente señaladas". "La diversidad es inherente al ser humano. La extrema derecha está intentando imponer su pensamiento y por eso nos interesa ofrecer estos discursos a través de la cultura porque tiene mucha capacidad para llegar a la gente", ha sostenido.

En este sentido, Miguel González ha alertado que se viven "momentos peligrosos y amenazantes" por los discursos "negacionistas" de género, climáticos, migratorios o históricos. "Estos momentos requieren de posicionamiento y de visibilizar nuestra voz", ha señalado.

González ha añadido que su ministerio está "siempre en transición", haciendo referencia a la Transición Ecológica, porque avanzan hacia el "reconocimiento, libertad y convivencia más humana". "Somos un ministerio trans porque la transición ecológica y social exige valentía y defensa de los derechos", ha indicado.

La iniciativa llega cuando se van a cumplir diez años de la exposición 'TRANS: diversidad de identidades y roles de género', organizada por el Museo de América y considerada un hito en la incorporación de las realidades trans en el ámbito museístico. En esta ocasión, el museo revisa los cambios en la última década y analiza cómo estas experiencias se reflejan en los dispositivos de representación e identidad de los museos.

'NACIÓN TRANS: POBREZA DE GÉNERO'

El eje del programa es la exposición temporal 'Nación trans', que se inaugurará el próximo día 9 de abril. La muestra realizada por el fotógrafo Antonio López Díaz reúne retratos y testimonios de mujeres trans y se centra en sus historias, trayectorias y formas de resistencia. En ella ha colaborado la Federación Estatal LGTBI+.

Antonio López, comisario de la muestra, ha lamentado que las mujeres retratadas han sido discriminadas por su género y se han visto obligadas a "vivir en precario". "La exposición habla de las dificultades a las que se enfrentan en su vida diaria. Está centrada en América y son dificultades a las que se enfrentan por todas los prejuicios que hemos heredado del pasado, que hacen que su vida cotidiana sea más difícil", ha manifestado.

López ha asegurado que la transición que han experimentado las protagonistas no es solo de género sino también de "vida" por la falta de oportunidades a las que se enfrentan.

A partir de esta propuesta, el museo articula un conjunto de actividades que buscan ampliar la mirada sobre la diversidad de experiencias trans y conectar investigación académica, el activismo y la creación artística.

En el marco de esta muestra, el museo acogerá varias mesas redondas organizadas con el apoyo del Grupo de Trabajo Antropología, Diversidad y Convivencia de la Universidad Complutense de Madrid. Las sesiones se realizarán semanalmente entre el 23 de mayo y el 13 de junio y reunirán a especialistas del ámbito académico junto a activistas trans, para abordar temas como la resistencia creativa, la producción cultural, la memoria y los procesos de representación.