El Museo de América explora las bateas novohispanas como encrucijada cultural entre América, Asia y Europa

Las bateas son grandes recipientes de madera lacada, ricamente decorados, utilizados como objetos de uso doméstico y de prestigio En la Nueva España. - MUSEO DE AMÉRICA

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo de América, museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura, ha presentado este jueves la exposición 'Bateas novohispanas. Una encrucijada cultural', una muestra que propone una aproximación renovada a estas piezas singulares, situándolas en el contexto de los intercambios culturales que definieron el mundo virreinal.

La muestra, que podrá visitarse del 22 de mayo al 18 de octubre de 2026, pone el foco en las bateas lacadas como objetos que condensan una compleja red de relaciones entre tradiciones indígenas, influencias asiáticas y aportaciones europeas.

Estas obras reflejan procesos de circulación de técnicas, materiales e imaginarios en un espacio global conectado, en el que América desempeñó un papel activo como lugar de creación artística. A partir de la colección de bateas conservada en el Museo de América, la muestra reúne un conjunto significativo de obras que permiten comprender la evolución técnica y formal de la laca novohispana, así como su dimensión social y simbólica.

Estas piezas, en muchos casos vinculadas a contextos domésticos y ajuares femeninos, destacan por su refinamiento técnico y por la riqueza de sus decoraciones, que incluyen escenas mitológicas, motivos cortesanos y repertorios ornamentales de gran complejidad.

El recorrido expositivo se articula en torno a los contextos de producción y circulación de estas piezas, atendiendo tanto a sus antecedentes prehispánicos como a los diálogos establecidos con las lacas asiáticas y europeas.

De este modo, la exposición permite comprender el desarrollo de la técnica del maque novohispano como una práctica artística en constante transformación, capaz de incorporar influencias externas y generar soluciones originales.

Asimismo, se abordan los principales centros de producción de lacas en Nueva España, así como las distintas tipologías de objetos desarrolladas a lo largo del tiempo, desde las formas más tempranas hasta las complejas bateas de carácter suntuario que han llegado hasta nuestros días.

La exposición reúne una selección destacada de bateas y otros objetos lacados procedentes de la colección del Museo de América, a la que se suman préstamos de diversas instituciones.

Entre ellas, la Universidad Complutense de Madrid, el Monasterio de las Descalzas Reales gestionado por Patrimonio Nacional, el Instituto Valencia de Don Juan, la Casa Museo Cayetano Gómez Felipe, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Monasterio de Santa Paula, el Monasterio de las Concepcionistas Franciscanas de Ágreda, la Real Academia de la Historia y varias colecciones privadas.

Este conjunto permite ofrecer una visión amplia y representativa de la producción de lacas novohispanas, así como de su circulación y valoración en distintos contextos históricos.