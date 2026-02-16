El Museo Arqueológico muestra 26 tablas policromadas halladas en Toledo en 2018: "Es un ejemplo de buenas prácticas"

El Museo Arqueológico muestra 26 tablas policromadas halladas en Toledo en 2018 - MUSEO ARQUEOLÓGICO

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico Nacional (MAN) muestra en su sala de novedades la exposición 'Lo que la ciudad esconde: imágenes de la corte medieval de Toledo', compuesta por 26 tablas policromadas que se hallaron en la ciudad manchega en 2018.

"Es muy importante como caso de éxito y como ejemplo de buenas prácticas en torno a una intervención arqueológica al lado de la Catedral (de Toledo), en el barrio de los Canónigos. Y como ejemplo, también, de difusión del patrimonio cultural. Tiene ese doble sentido: un valor en sí mismo, el de conjunto patrimonial, y también como un caso de buenas prácticas de la arqueología urbana de Toledo", ha explicado la directora de la pinacoteca, Isabel Izquierdo, en un encuentro con los medios este lunes.

Las tablas, que pertenecen a un conjunto de 35 piezas que se descubrieron durante el seguimiento arqueológico de la sobras de rehabilitación de un edificio histórico, están fechadas entre la segunda mitad del siglo XIII y los inicios del siglo XIV y fueron reutilizados en un periodo posterior como elementos constructivos. La directora del MAN ha asegurado que su nivel de "conservación es excepcional".

Por su parte, el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, ha celebrado que gracias a que hay "regulación", en "cualquier intervención" -y no solo en una ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad como Toledo- sea "obligatorio" que cualquier inversión pública o privada tenga que hacer estudios y excavaciones arqueológicas.

"Es indispensable la regulación, que el espíritu público -el bien común- se preserve incluso cuando alguien legítimamente quiere hacer una inversión privada para construir un hotel en Toledo (...) No es casual y en este mundo contemporáneo lo que aparece de tanta desconfianza hacia lo estatal, hacia lo público, hacia las propias administraciones -que por descontado hay muchas cosas en las que tenemos que mejorar- hay que poner en valor que la presencia de un Estado nos permite continuar explorando y acumulando patrimonio y legados culturales y artísticos", ha defendido Martí.

La recuperación y restauración de las tablas ha revelado una iconografía con representaciones de damas, caballeros, reyes, armas, escudos heráldicos o libros del entorno cortesano e intelectual toledano de la época de Alfonso X el Sabio y Sancho IV. La exposición se podrá visitar hasta el próximo 10 de mayo.

Según la comisaria de la muestra, Gema Alonso, 'Lo que la ciudad esconde: imágenes de la corte medieval de Toledo' se ha articulado en torno a tres grandes temas: el mundo cortesano, el universo del conocimiento y de la ciencia y la guerra.

El primero de ellos se traduce en escenas protagonizadas por reyes, damas de la corte y religiosos, que ilustran la vida palaciega. La sabiduría se representaba con escenas de distintos saberes como la filosofía -se puede ver a Sofía, diosa griega de la sabiduría, amamantando a Aristóteles y Platón-. Para enseñar la guerra, las tablas se pintaron con armamento, escenas de batallas y alusiones al mundo caballeresco.