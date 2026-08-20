El Museo Meadows de Dallas (EE.UU) acoge una exposición de 63 pinturas inéditas del arte colonial latinoamericano

Archivo - El Museo Meadows de Dallas, en Texas (EEUU). - KIM LEESON - Archivo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo Meadows de la Universidad Metodista del Sur (SMU), ubicado en Dallas (Estados Unidos), acoge desde este domingo 23 de agosto de 2026 y hasta el 24 de enero de 2027 el estreno mundial de la exposición 'Espectáculos de poder y fe: arte colonial sudamericano' de la Fundación Thoma.

Así, la muestra reúne 63 pinturas inéditas procedentes de la Colección de Arte de las Américas Españolas de los mecenas Carl y Marilynn Thoma, sobre la Latinoamérica colonial en el periodo comprendido entre 1600 y 1850.

La muestra está comisariada por Adam Jasienski y Verónica Muñoz-Nájar --conservadora asociada de Arte de las Américas Españolas en la Fundación Thoma-- y reúne adquisiciones recientes que se exhiben, estudian y publican por primera vez.

Por ejemplo, hay piezas procentes de territorios en los actuales Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela y Ecuador. Estas reflejan el poder político del Imperio español y el papel de la Iglesia católica, así como la creatividad de artistas indígenas, europeos y afrodescendientes que trabajaron en los centros urbanos sudamericanos.

Entre las piezas destacadas figura un retrato de 1763 de la joven Petronila Méndez realizado por Diego Antonio de Landaeta, pintor afrodescendiente libre que documentó la sociedad caraqueña de la época.

Hay siete ámbitos temáticos que organizan la muestra: 'Vírgenes americanas', 'Espacios sagrados', 'Joyas', 'La enseñanza de la fe', 'Santos', 'Espacios domésticos' y 'España en las Américas'. En estas secciones se exhiben desde lienzos y óleos sobre plata o madera hasta pequeñas composiciones de formato reducido.

Otras de las piezas destacadas son 'Nuestra Señora del Rosario' de Pomata (c. 1669, Bolivia), 'Nuestra Señora de Guadalupe' de Extremadura de Sucre (1784), el 'Exvoto dedicado a Nuestra Señora del Monte Carmelo' (siglo XVIII), 'La mujer del Apocalipsis' de Gregorio Vázquez de Arce (finales del siglo XVII) o 'Santa Rita de Cascia con ángeles' (siglo XVIII).

Asimismo, la muestra incorpora una instalación inmersiva de una capilla con música y aromas para recrear la atmósfera multisensorial de los espacios de culto originales.

Tras su paso por la institución tejana, la exhibición iniciará un recorrido itinerante que la llevará al Princeton University Art Museum y al Raclin Murphy Museum of Art de la Universidad de Notre Dame.