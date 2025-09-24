Museo Nacional de Antropología convierte su valla en una ventana a Gaza con fotografías de fotoperiodistas palestinos - MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Antropología (MNA) ha convertido su valla exterior en una ventana a Gaza, exponiendo las fotografías de 27 fotoperiodistas palestinos. Las instantáneas forman parte de 'Gaza a través de sus ojos', un "testimonio vivo" que se muestra en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza desde ayer.

"Modestamente, porque es una exposición pequeña, no podemos mostrar nada más que un rincón de la inmensa devastación, de la inmensa ruina, del sufrimiento enorme de la población palestina. Pero tiene un valor de testimonio directo, de testimonio vivo, de testigos oculares que, además, son testigos protegidos", detallaba el director del Thyssen, Guillermo Solana durante la presentación de la muestra, impulsada por la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA).

Al hilo, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aseguró que la exposición quiere dar voz a "quienes son silenciados", obligando a reconocer la "dignidad" de un pueblo que sufre".

"La cultura, y también la cultura visual, tiene un poder inmenso: el de abrirnos los ojos ahí donde a veces preferimos no mirar. Y estas 27 fotografías son un acto de testimonio y de resistencia, pero también un llamamiento a la conciencia colectiva", apuntaba el titular del departamento de Cultura.

La exposición, que puede verse desde este 23 de septiembre hasta el próximo 19 de octubre, no reconoce la autoría de las imágenes a los 27 fotoperiodistas palestinos --"que viven, trabajan y mueren en Gaza-- por seguridad. Solana ha explicado que no se pueden ni divulgar sus nombres ni su paradero porque se pondrían en peligro sus vidas, aunque desde UNRWA, su directora en España, Raquel Martí, ha explicado que todos siguen vivos.

"Ningún fotoperiodista (que haya participado en la exposición) ha sido asesinado, aunque han estado a punto. Uno de ellos, concretamente, ha perdido treinta familiares y dos de sus mejores amigos y compañeros de trabajo. Pero, afortunadamente, hasta ahora ninguno de ellos (ha muerto). Están o han sido heridos también a lo largo de estas casi más de 700 días de ofensiva. Y hay veces que no conseguimos que nos respondan en días", reconocía Martí.

Solana ha valorado el carácter de las fotografías y el "respeto" que han mostrado los periodistas porque son "hijos, hermanos y amigos" de las personas que han retratado, algo que no ocurre cuando los fotoreporteros aterrizan en el territorio. "Muestran los aspectos más obscenos del horror de la guerra, pero con poca empatía", ha añadido.