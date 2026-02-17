El Museo Nacional del Romanticismo reabre sus puertas tras 20 días para realizar obras de emergencia

Archivo - (I-D) La subdirectora general de museos estatales, Mercedes Roldán, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la directora del Museo Nacional del Romanticismo, Carolina Miguel Arroyo, durante la visita a la exposición ‘Cien años contigo’, en el - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Romanticismo ha reabierto este martes sus puertas tras el cierre preventivo que se produjo hace veinte días, después de ser detectadas deficiencias en el inmueble durante una Inspección Técnica.

Personal técnico del Ministerio de Cultura ha realizado las "pertinentes inspecciones" y evaluaciones de las instalaciones y se ha determinado que es seguro abrir parcialmente el museo y permitir su visita pública, en tanto se inician las correspondientes obras.

Así lo ha expresado el departamento que dirige Ernest Urtasun en un comunicado, en el que también se adelanta que en las próximas semanas, el Consejo de Ministros aprobará la intervención de emergencia en el edificio y después comenzarán las obras en un plazo aproximado de un mes.

Cultura prevé que esta intervención tenga una duración de 20 meses y un presupuesto estimado de alrededor de dos millones de euros.

La intervención se va a centrar en corregir las deficiencias detectadas durante las evaluaciones, especialmente en la fachada de la calle Beneficencia, así como en algunos espacios orientados a la misma.

"La realización de los trabajos, en cualquier caso, será compatible con la reapertura parcial de las instalaciones, siempre garantizando la seguridad de personas y bienes", añade Cultura.

Por otra parte, el Ministerio explica que ha actualizado el Plan de Autoprotección del edificio y ha atendido las medidas de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de garantizar que la reapertura parcial resulte "segura" tanto para el personal del museo como para sus visitantes.

Durante los próximos meses, y hasta la finalización de los trabajos, se adaptará el recorrido de la visita a la colección permanente, seguirán abiertas las salas de exposiciones temporales y se retomará la actividad cultural del museo.

Además, se reanudarán los servicios de tienda y de cafetería, cuyos espacios han sido recientemente renovados.