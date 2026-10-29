El Museo del Prado cancela sus actividades hasta el 2 de noviembre, en señal de duelo por Urda

Archivo - Fachada del Museo del Prado, a 12 de abril de 2024, en Madrid (España). El Museo Nacional del Prado se encuentra entre los diez museos más concurridos del mundo el pasado año 2023, según The Art Newspaper, que, además, afirma que se han recupera - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Prado ha cancelado todas sus actividades programas hasta el próximo lunes, 2 de noviembre, "en señal de duelo y consternación ante el dramático accidente ferroviario en Urda (Toledo)", según ha informado la pinacoteca en sus redes sociales.

La institución ha enviado un "sentido" abrazo a los familiares y allegados de las personas afectadas por esta "terrible" tragedia. El horario se mantendrá igual.

Por su parte, el Museo Thyssen también ha anulado todas sus actividades públicas hasta el sábado 31 de octubre. Concretamente, se ha pospuesto hasta nueva fecha la primera de las conferencias del ciclo 'El universo freudiano de Dalí', prevista para esta misma tarde. Aun así, el horario de apertura del museo se mantendrá de forma habitual.

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía no tenía ninguna actividad programada para los próximos días, según han detallado fuentes del mismo en declaraciones a Europa Press.

Por otro lado, el Museo del Traje, el Museo del Romanticismo y el Museo de América --museos estatales dependientes del Ministerio de Cultura-- han cancelado las presentaciones de sus exposiciones 'La moda a tus pies', 'Roberta Marrero. Yo soy la navaja y la herida' y 'Imagen y memoria. Argentina 1976-2003', respectivamente, programadas para mañana jueves 29 de octubre.