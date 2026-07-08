El Museo del Prado cerró sus cuentas de 2025 con un superávit de 19,5 millones de euros

Archivo - La estatua de Velázquez frente al Museo del Prado, en el Paseo del Prado, en Madrid, a 22 de noviembre de 2020. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Real Patronato del Museo Nacional del Prado ha aprobado en su reunión de este miércoles las cuentas de cierre del ejercicio 2025, que muestran un resultado presupuestario positivo (diferencia entre ingresos y gastos) de 19,5 millones de euros, según ha informado la pinacoteca.

De esta cifra, 15,7 provienen de ingresos superiores a los previstos y 3,8 millones de un gasto menor a los presupuestado. Además, los ingresos totales del Museo se elevaron hasta 84,8 millones de euros, de los que 39,8 millones fueron ingresos propios y el resto corresponde al capítulo de aportaciones del Estado. El nivel de autofinanciación fue del 60,99%.

Concretamente, la venta de entradas es la partida más elevada de esta autofinanciación al alcanzar los 26,3 millones de euros, seguida por la de patrocinios --3,6 millones-- y por los ingresos generados por la Sociedad Prado Difusión --3,4 millones--.

En el anterior ejercicio, en 2024, el Prado cerró con un resultado 22.851.206 euros, mientras que los ingresos totales alcanzaron los 85,2 millones, de los que 37,2 millones fueron ingresos propios y algo más de 48 millones correspondieron al capítulo de subvenciones públicas.

En su informe de actividades del año 2025, el director, Miguel Falomir, ha destacado la cifra total de visitantes, que marcó un nuevo récord en el entorno de los 3,5 millones de visitantes y el crecimiento de las visitas a las exposiciones temporales.