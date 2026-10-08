El Museo Reina Sofía dedica una retrospectiva al cine de Pere Portabella con motivo de su centenario

Archivo - Los Reyes Felipe y Letiziay el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, con el director, guionista y productor cinematográfico Pere Portabella, a 27 de mayo de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Reina Sofía ha dedicado una retrospectiva al director de cine, guionista y productor catalán Pere Portabella, coincidiendo con el centenario de su nacimiento en 2027.

Bajo el título 'El cine de Pere Portabella. Impugnar las normas', el ciclo se desarrolla durante dos semanas con pases dobles en viernes y sábado en el Cine del Museo.

Así, a través de diez sesiones, el público podrá ver películas dirigidas por el cineasta a lo largo de toda su carrera como 'Vampir-Cuadecuc' (1970) y 'Acciò Santos' (1973), muestra de su colaboración con el músico Carles Santos (1940-2007; o 'Informe general sobre algunas cuestiones de interés para una proyección pública' (1976), donde realiza una panorámica histórica del cambio de una dictadura a una joven democracia.

También se proyectarán 'Die Stille vor Bach' (2007), en la que se una aproxima a la música y a las disciplinas y oficios que la rodean a través de la obra de Johann Sebastian Bach o 'Suite Miró', trabajo junto con el artista Joan Miró.

Asimismo, en el ciclo se podrán ver películas "imprescindibles" del cine español producidas por él como 'Los golfos' (1959), de Carlos Saura, y 'Viridiana' (1961), de Luis Buñuel