El Museo del Romanticismo rescata las primeras fotos de una España "exótica" a ojos de los viajeros extranjeros

Archivo - La exposición reúne fotografías de la España decimonónica, obra de autores extranjeros como Laurent o Clifford - MUSEO DEL ROMANTICISMO - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Romanticismo recorre la imagen pintoresca y "exótica" que los fotógrafos extranjeros construyeron de España en el siglo XIX a través de 46 fotografías, muchas de ellas inéditas, tomadas principalmente entre las décadas de 1850 y 1870 en la exposición 'Un viaje pintoresco. Miradas fotográficas foráneas de la España romántica', que se podrá visitar hasta el 7 de febrero de 2027.

La muestra, comisariada por Carmen Linés Viñuales, responsable de la colección de fotografía del museo, reúne imágenes de los fondos propios de la institución y permite acercarse a los primeros testimonios fotográficos del país. Más del 60% de las obras expuestas son adquisiciones realizadas por el Ministerio de Cultura durante los últimos cuatro años.

Desde su invención en 1839, la fotografía contribuyó a consolidar la visión romántica de España que ya habían difundido las publicaciones de viajes ilustradas con litografías. Viajeros, especialmente franceses y británicos, recorrían el país, con Andalucía como uno de sus principales destinos, atraídos por sus monumentos, las tradiciones populares y la herencia musulmana.

La exposición se articula en tres ámbitos. El primero aborda el uso de la fotografía para documentar el patrimonio monumental y reúne imágenes de enclaves como el Albaicín, la catedral de Sevilla, el Patio de los Leones de la Alhambra o distintas vistas de Toledo.

Entre los autores destacan Charles Clifford y Jean Laurent, fotógrafos que se establecieron en España y dejaron un importante legado documental. De este último se exhiben imágenes de Turégano y de la portada del palacio de Cogolludo, en la que aparece incluso su coche laboratorio.

El segundo apartado se centra en los tipos populares, sus vestimentas y tradiciones, retratados en ocasiones desde una perspectiva estereotipada y costumbrista. Algunas fotografías muestran personajes como un contrabandista, vendedores callejeros o escenas de riñas con navajas, mientras que otras, atribuidas a Jules Ainaud, recogen oficios y escenas cotidianas, como segadoras de Córdoba, un fabricante de escobas o un campesino de la huerta valenciana.

El recorrido concluye con una selección de fotografías estereoscópicas, un formato que permitía contemplar imágenes con efecto tridimensional mediante un visor. Estas instantáneas, producidas a gran escala por empresas editoriales, ofrecían a la sociedad del siglo XIX la posibilidad de acercarse visualmente a lugares lejanos, como la mezquita de Córdoba o la Casa de Pilatos de Sevilla.

La exposición se completa con visitas comentadas, recorridos teatralizados y talleres familiares y para adultos. Además, el museo ofrece un glosario sobre las primeras técnicas fotográficas y una guía didáctica para familias. La entrada a la muestra está incluida en el acceso al museo, que será gratuito durante todo el mes de noviembre.