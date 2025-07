El musical 'Buscando a Audrey' ya tiene su elenco definitivo y debutará en un nuevo teatro en diciembre

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El musical 'Buscando a Audrey' ya tiene elenco definitivo, después de presentarse al proceso de selección más de 1.500 artistas. Así, debutará en la Navidad de 2025 en un teatro recién construido en el distrito Fuencarral-El Pardo en Madrid.

Así, Teresa Abarca dará vida a Adri, Miguel Ángel Belotto a Bob, Marta Arteta a Norma, Javier Enguix será Howard, Miriam Madrid la Madre Lucas, Érika Bleda será la Hermana Reggie, Roger Berruezo da vida a Sam, Edu Mayo a Melvin y Dulcinea Juárez a Amanda.

Completan el reparto Zoe Buccolini, Ian Paris, Catalina Rodríguez, Ángel Padilla, Yelena Lafargue, Gaena Pacareu, Daniela Quiros, Lisa Bertarnd, Zulema Santana, María Reina, Diana Banafau, Marta Manotas, Laura Figuis, Inés Hernández, Clara Casals, Lucía Riccioli, Leticia Cardoso, Joana Quesada, Nerea Gonzalez, Anita Escrivá, Zuhaitz San Buenaventura, Ariel Juin, Fran Espinar, Pep Guillem, Alexis Abreu, Guillem Gamel, Guillem Fole,

El director Juan Luis Iborra afirma que hay 3 pilares fundamentales para presentarse al casting de un musical, "buena interpretación, nivel alto de baile y excelente de canto".

"En este caso vimos a más de 1.200 personas. Encontrar a la actriz que interpretara a Adri, que de alguna manera interpreta a AUDREY en el musical, fue complicado porque buscábamos algo que ni se aprende ni se estudia: que tuviera ese halo de ser especial, que desprendiera esa magia que tenía Audrey, que al entrar en una sala llamara la atención de todos. Además, evidentemente, que tuviera un nivel de interpretación, canto y baile excelentes. Y Teresa Abarca cumple con todos los requisitos", ha añadido Iborra en un comunicado.

El hijo de la icónica actriz, Sean Hepburn Ferrer, explicó que la artista de la época dorada de Hollywood nunca quiso que se hiciese su biografía por temor a que la gente se diese cuenta de que su vida no tenía "los dramas" ni la "emoción" que mostraba en películas como 'Desayuno con diamantes', 'Vacaciones en Roma' o 'Sabrina'.

"Durante la época dorada de Hollywood había jefes de estudio muy poderosos y para enfrentarlos había agentes muy poderosos también. El más poderoso Sweetie Lazard cada 2 o 3 años le ofrecían 3 o 4 millones de dólares por que escribiese su biografía (de Audrey Hepburn). Lo hablábamos durante la comida y decía, hoy me he levantado temprano, he ido a trabajar, a la gente le ha gustado, me he vuelto a casa y me he metido en la cama'. ¿Qué voy a contar? El miedo que tenía ella realmente era que cuando se fijaran que su vida no tenía todos los dramas y se diesen cuenta de que era una especie de fraude, le pedirían que contase cosas de nosotros y ella no quería contar historias de las vidas de otras personas y entonces nunca escribió su biografía", explicó Hepburn.

Precisamente por eso, la idea del musical nace hace más de siete años, cuando el guionista José Ignacio Salmerón se puso en contacto con Hepburn Ferrer para ofrecerle la idea de este proyecto, para el que el hijo de la actriz mostró rápidamente su interés por participar, ofreciéndole al libretista todas las historias posibles para "poder completar" el argumento del musical.

'Buscando a Audrey' cuenta con la música original de Fernando Velázquez y con el "regalo" que es 'Cuando hay amor', la última canción inédita del compositor Henry Mancini, ganador de cuatro Premios Oscar y autor de 'Moon River', compuesta expresamente para Hepburn para su papel en la película 'Desayuno con diamantes'.

Además, la orquesta compuesta por 14 músicos que actuarán en directo estará dirigida por Juan Luis Iborra, quien aseguró durante la presentación que se trata del proyecto "más importante" de su carrera.

"Es un reto y quizá, el proyecto más importante de toda mi carrera, el mejor regalo que me podrían hacer. En todos los proyectos hay que meter corazón, pero en este, llevando el nombre de Audrey, hay que poner el alma. El alma debe estar en el espectáculo para que la esencia de esa gran mujer esté presente en todo lo que podamos hacer en el escenario y en ese espíritu esté volando alrededor de todos nosotros", añadió.

UN NUEVO TEATRO QUE ACOGERÁ A 1.400 ESPECTADORES CADA FUNCIÓN

Para poder realizar esta gran producción de Since 1953 y el propio Sean Hepburn, que cuenta con tres cajas escénicas, es decir, tres escenarios diferentes, ningún teatro en la capital española era suficiente, ha explicado Salmerón.

Por eso, el equipo planteó la creación de un nuevo 'Teatro Audrey', ubicado en la Ronda de la Comunicación de Madrid, donde cada función acogerá a más de 1.400 espectadores.

Entre los objetivos de esta localización se encontraba la posibilidad de ofrecer aparcamiento y no molestar a los vecinos, aunque Hepburn ha asegurado que también se puede acceder en transporte público.

Las entradas para diciembre de 2025 estarán a la venta desde este miércoles 4 de diciembre, a través de la página web oficial del musical y de El Corte Inglés.