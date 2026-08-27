Nace la iniciativa 'Raíz Urbana' para reabrir teatros y espacios históricos en desuso

Dario Regattieri impulsa Raíz Urbana para reabrir teatros y espacios históricos en desuso - BEON. WORLDWIDE

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El CEO de la compañía beon. Worldwide, Dario Regattieri, ha impulsado la iniciativa 'Raíz Urbana', un proyecto diseñado para recuperar teatros históricos, antiguos cines, recintos industriales o palacios en desuso y devolverles la actividad cultural y económica.

"Nuestros teatros, cines y espacios emblemáticos no deben convertirse en recuerdos inmóviles. Deben volver a abrirse para la cultura y para las personas", ha afirmado Regattieri en un comunicado.

Así, la premisa de la iniciativa sostiene que la restauración de la arquitectura no basta por sí sola, sino que un edificio solo vuelve a la vida cuando recupera público, contenidos y una relación activa con la ciudad.

El modelo integra desde el diseño de la propuesta estratégica y narrativa hasta la producción y la gestión posterior del espacio.

Entre las referencias previas del proyecto destacan la gestión del Teatro Calderón de Madrid y su terraza Lírico, la reconversión del antiguo Pabellón de Canadá de la Expo'92 de Sevilla o la restauración del Cine Jerezano, cerrado hace 25 años y actualmente en proceso de reapertura como Teatro Jerezano.