Onetti, presidente de la SGAE: "No queremos beligerancia con el Ministerio de Cultura"

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Antonio Onetti, que esta semana ha sido reelegido presidente de la SGAE, ha asegurado que esta entidad "ha cambiado radicalmente relaciones" con el Ministerio de Cultura y Deporte e incluso ha recibido "felicitaciones" por su gestión desde el departamento que dirige José Manuel Rodríguez Uribes.

"Tenemos una buena relación y nosotros no queremos beligerancia con el Ministerio", ha explicado en una entrevista con Europa Press el dirigente, quien se ha mostrado confiado en que tras la celebración de la próxima asamblea de la SGAE se retire la petición judicial de intervención. "Una vez se aprueben las nuevas medidas no va a haber muchos motivos para no cerrar ese expediente", ha señalado.

Onetti ha explicado que el pasado martes escribió a Uribes para comuicarle su elección y que estaba "a su disposición para cuando lo estimase oportuno". "De todas formas, lo de la intervención no creo que dependa de la buena relación, sino de que nosotros terminemos de cumplir con todos los requerimientos que nos piden", ha añadido.

SGAE, que presentó hace un mes un recurso contra la aprobación del Ministerio de Cultura de los estatutos de Seda, nueva entidad de gestión, mantendrá esta medida. "Lo que nos preocupa es que Seda distorsione el mercado en vez de mejorarlo. Si puede mejorar la competitividad sana y leal, bienvenida sea, pero nosotros creemos que no reúne esas condiciones", ha añadido.

Onetti cree que con estas elecciones desde la entidad se ha demostrado su "deseo de estabilidad y un plan en común, demostrando que lo que pasó hace seis meses --en su primer acceso al cargo como presidente-- fue lo correcto y lo que esperaban la mayoría de los socios de la casa".

"DEJARSE DE ROLLOS"

"Lo que los socios quieren es que arreglemos las cosas y nos dejemos de rollos e historias para lograr una estabilidad que nos permita salir de una crisis institucional y luego de la actual coyuntura económica", ha matizado, adelantando que entre los primeros retos está el de "saneamiento institucional".

"Una vez que cerremos eso, lo que nos corresponde es seguir desarrollando toda la transformación operativa en la casa, con una mejora de la recaudación y el reparto del dinero de los socios. Identificación de obras y conseguir que la gestión sea más simple, más ágil y menos burocrática: eso es lo que los socios quieren", ha indicado.

Precisamente, el guionista ha asegurado que las estimaciones de pérdidas de la entidad a causa del coronavirus "no ha variado", ya que se ha ido "ajustando" según la situación. "Al principio fueron mas favorables de lo que pensábamos, pero el hecho de que se esté prolongando y no se sepa cuándo va a terminar, no permite una mejora de las previsiones", ha añadido.

AYUDAS DURANTE LA PANDEMIA

En cualquier caso, ha reiterado que la SGAE "tiene muchos recursos y una fortaleza muy grande" y eso les permitirá afrontar futuros ejercicios, aunque "reduciendo gastos y optimizando recursos al máximo". Esto le ha permitido también poner en marchas ayudas para sus socios más perjudicados durante la pandemia.

"Estamos ayudando en todo lo posible y, a la vez que estamos haciendo un plan de ahorro y de reducción de gastos, buscamos partidas para derivarlas ahí. Ahora mismo vamos por 1,5 millones de euros repartidos en ayudas a los socios, porque necesitaban un tratamiento de choque inmediato", ha concluido.