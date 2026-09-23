Oriol Pla, Premio Nacional de Teatro: "Qué bonito que el galardón sea por hacer el payaso"

Archivo - Oriol Pla durante la gala de entrega de los Premios Unión de Actores y Actrices, a 10 de marzo de 2025, en Madrid (España). Estos premios anuales se caracterizan porque es la propia afiliación a la Unión de Actores y Actrices la que mediante vot - José Oliva - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actor y creador escénico Oriol Pla ha recibido este miércoles con "un poquito de shock" la noticia de que ha sido galardonado con el Premio Nacional de Teatro 2026, una distinción que le ha cogido en el Festival de San Sebastián donde presenta 'Esta soledad', de Javier Giner, dentro de la sección New Directors.

"Cuando me ha dado la noticia el ministro (a través de una llamada) me he quedado un poco en shock. Tengo la sensación de que se han equivocado de persona", ha asegurado el actor en declaraciones a los medios. El premio, según ha comentado, le llega en un momento en el que acumula varias buenas noticias. "Es algo maravilloso, pero de pronto parece un poquito 'too much'", ha señalado.

El Premio Nacional supone para Pla un reconocimiento especialmente importante por su relación con el teatro, que ha definido como "la base". "El teatro es mi ser, es mi todo. Es un premio que tiene que ver con algo más allá de un espectáculo, o sea, un premio que quiere englobar una cosa así, pues la verdad es que como reconocimiento me hace muy feliz", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado sus comienzos junto a sus padres, "desde pequeño en la furgoneta, en el cabaret, en las terrazas, pasando el sombrero", hasta llegar posteriormente al Teatro Nacional o al Centro Dramático Nacional (CDN). "Es como trabajar con amigos. Toda esa cosa personal que yo vomito en la escena, de pronto hay como un reconocimiento global. Y eso me toca muy profundamente", ha asegurado.

Preguntado por el hecho de que el reconocimiento llegue también de la mano de una trayectoria vinculada al payaso, Pla ha destacado la importancia de poder trasladar una tradición familiar y sus orígenes a una creación contemporánea. "Llevar una cosa tan de mis padres también, en una cosa más contemporánea, y hacer ese mix y llevarlo ahí haciendo el payaso. Me hace muy feliz realmente", ha afirmado.

El actor, que ha reconocido no haber leído todavía el fallo del jurado, ha descrito el momento que atraviesa como una sucesión de buenas noticias que le resulta incluso "abrumadora". "Hay algo como que ya es suficiente. Ya con todo lo que se me da en la vida, ya voy sobrado de felicidad. Qué bonito que el galardón sea por hacer el payaso", ha concluido.

PREMIADO POR EL ESPECTÁCULO 'GULA'

El jurado ha puesto en valor "la interpretación en 'Gula (Gola)', un espectáculo deslumbrante en el que demuestra un dominio de diferentes artes y disciplinas con una técnica extraordinaria, y en el que de forma destacada introduce con virtuosismo el lenguaje del clown en el hecho teatral".

Además, ha destacado a Pla "como cocreador junto a Pau Matas Nogué e intérprete de esta pieza, un éxito contundente que ha conquistado a la crítica y al público, y apela al momento contemporáneo con un esfuerzo, riesgo y originalidad que subliman una propuesta escénica de enorme valor".

Oriol Pla i Solina (Barcelona, 1993) actor y creador teatral, comenzó en el mundo del teatro con la compañía familiar 'Teatre Tot Terreny', a la edad de 6 años.

Influido familiarmente por el circo y la escuela de Lecoq, se interesa por el clown, la música, el mimo, la acrobacia, la danza, el circo y la escritura teatral, formándose en cursos y también de forma autodidacta.

Desde muy joven combina la creación teatral y la interpretación, ya sea en teatro, televisión o cine. En teatro, ha trabajado como creador en 'Be God Is', 'Ragazzo', 'Odisseus'; como ayudante de dirección en 'Malnascuts', 'Mammón' (HBO), ¡'A Tocar!' (Grec);, y como actor en 'Santa Joana dels Escorxadors', 'Jo Mai', 'Ragazzo', 'La Calavera de Connemara', 'Falaise'.

En el ámbito audiovisual ha interpretado papeles en televisión y cine desde los 11 años. Destacan trabajos con Agustí Villaronga, Cesc Gay, Mariano Barroso y Jaime Rosales, tanto en papeles protagonistas como secundarios, lo que le ha permitido trabajar con actores y actrices como Ricardo Darín, Martin Freeman, Nathalie Poza, Nora Navas, Karra Elejalde e Irene Escolar.

En 2018 debutó como director con 'Travy', coescrita con Pau Matas y producida por el Teatre Lliure, por la cual reciben el Premio de la Crítica al mejor espectáculo de Pequeño Formato. En 2025 se convirtió en el primer intérprete español en ganar un Premio Emmy Internacional a la mejor interpretación masculina por la serie 'Yo adicto'.