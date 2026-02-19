Oriol Vilanova convertirá el Pabellón de España en La Bienal de Venecia en un "pseudomuseo" de postales y memoria

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), organiza, en colaboración con Acción Cultural Española (AC/E), la participación de España. - AECID

El artista Oriol Vilanova convertirá el Pabellón de España en la 61ª Exposición Internacional de Arte - La Bienal de Venecia en un "pseudomuseo" creado a partir de la acumulación, la reiteración y la memoria. Su proyecto 'Los restos' estará comisariado por Carles Guerra y ha sido elegido por un comité asesor integrado por diversas personalidades independientes del panorama del arte contemporáneo español.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), organiza, en colaboración con Acción Cultural Española (AC/E), la participación de España en la Exposición Internacional de Arte La Biennale di Venezia.

La propuesta plasma una práctica artística desarrollada durante más de dos décadas basada en la recopilación sistemática de postales recuperadas en mercadillos y establecimientos de segunda mano.

Este archivo personal, en continua expansión, incorpora circuitos económicos periféricos y gestos cotidianos que cuestionan los modos tradicionales de legitimación cultural asociados a la institución museística.

Las postales, procedentes del intercambio masivo que marcó la era del turismo global, conservan huellas de experiencias individuales: imágenes que fueron escritas, enviadas y, con el paso del tiempo, relegadas al olvido. Al ser reactivadas en este contexto, se presentan como vestigios de una memoria en declive, fragmentaria y cambiante.

En el Pabellón de España, estos materiales despliegan una composición mural sin fin, sin jerarquías ni relato lineal, que rehúye la monumentalidad para poner el acento en el gesto obsesivo y persistente de reunir y conservar. A través de este dispositivo, 'Los restos' invita a reflexionar sobre todo aquello que ha sobrevivido en objetos comunes y materiales desbancados por los cambios de régimen comunicativo.

En continuidad con esta lógica, la instalación profundiza y amplía algunas de las cuestiones centrales que caracterizan la práctica del artista: la tensión constante entre acumulación y pérdida; las dinámicas propias de la circulación de imágenes y objetos a lo largo del tiempo; y la economía de gestos, actitudes y miradas implícita en el acto de coleccionar.

La propuesta se acompaña de un libro de artista que amplía el proyecto con aportaciones de Carles Guerra, Catherine Mayeur, Pedro G. Romero, Joëlle Tuerlinckx y del propio Oriol Vilanova. Además, durante el transcurso de la Biennale Arte 2026, el proyecto se prolonga fuera del Pabellón mediante la acción 'El fantasma de la libertad (2026)', una intervención performativa no anunciada que se desarrolla en los Giardini y el Arsenale.