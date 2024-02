Pablo Remón, director de 'Vania x Vania': "En estos tiempos de pantallas me pregunto por qué seguir haciendo teatro"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de la doble función 'Vania x Vania', Pablo Remón, ha reconocido en la presentación de la obra este miércoles 28 de febrero que "en estos tiempos de pantallas y plataformas" debe preguntarse "por qué seguir haciendo teatro". El programa doble de teatro protagonizado por Javier Cámara, entre otros, está basado en la obra de Antón Chéjov, 'Tío Vania', y podrá verse en Naves del Español en Matadero del 29 de febrero al 7 de abril en la Sala Fernando Arrabal.

Además, Remón ha asegurado que pensó en la función como "un festival de música" y cree que estas obras reflejan "la experiencia del directo" como una razón por las que aún se sigue yendo al teatro.

"En estos tiempos de pantallas y de plataformas una pregunta que a mí me ronda siempre es: ¿por qué seguir haciendo teatro? ¿Qué podemos encontrar en el teatro que no podamos encontrar en otros sitios? Y pensaba en una idea como de festival de música. Vas a un festival y ves a un grupo tocando una versión en acústico y luego ves a otro grupo tocando una versión con toda la orquesta... Esa experiencia del directo es intrínseco del teatro y por lo que todos seguimos amando el teatro y seguimos yendo", ha añadido Remón.

Así, el proyecto se compone de dos obras, 'Vania (versión 1)' y 'Vania (versión 2)' en las que Remón ha reescrito dos versiones de la obra de Chéjov con "dos estilos" que son independientes entre sí y que pueden verse "juntas, por separado y en el orden que el espectador prefiera" y que plantea "qué preguntas que planteaba Chéjov siguen vigentes", según ha explicado el director en la presentación.

Por su parte, Javier Cámara ha remarcado que las versiones de Remón son "muy respetuosas" y que le han interpelado personalmente, al hablar de "sueños y fracasos" que siguen "vivos en el presente".

"Cada frase de estas dos obras me interpelan directamente a mí como persona, no solamente como actor sino como persona: los conflictos de los que habla, los sueños, los fracasos, los amores, los deseos. Creo que Chéjov es no solamente un clásico sino uno de nuestros contemporáneos más vivos", ha reflexionado Cámara.

Las obras, protagonizadas ambas por Javier Cámara (Vania), cuentan con el reparto formado por Juan Codina (Alexander), Israel Elejalde (Astrov), Marta Nieto (Elena), Manuela Paso (Marina) y Marina Salas (Sonia).

Aunque ambas versiones son independientes entre sí, y pueden verse "días diferentes", el actor Israel Elejalde ha asegurado en la presentación que "la experiencia está en ver las dos una después de otra", y considera que el espectador podrá percibir "cómo se está reescribiendo sobre una obra ya escrita".

DOS FUNCIONES INDEPENDIENTES ENTRE SÍ

La primera función, 'Vania (versión 1)', es una versión "más abstracta" y que no tendrá apenas elementos escenográficos, mientras que en 'Vania (versión 2)', el espectáculo será "tradicionalmente teatral" pero planteado en una finca del Toledo actual, en vez de en una finca rusa del siglo XIX, como planteó Chéjov en 'Tío Vania'.

Por eso, Manuela Paso ha asegurado que "hacer dos funciones diarias" ha sido una experiencia novedosa y que ha exigido al elenco "mantener la cabeza fría" para no "contaminar las obras".

"Es muy exigente mantener el rigor de una función a la otra y no contaminar una de la otra porque son, y lo hemos visto sobre la marcha, muy distintas. Pensábamos que podían tener más elementos en común pero de pronto hemos ido viendo que se convierten en algo realmente diferente aunque la historia sea la misma historia, así que ese ha sido el reto, mantener la cabeza fría", ha reconocido la actriz.