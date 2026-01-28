Patrimonio Nacional estrena la Capilla del Palacio Real con un nuevo sistema de iluminación con LED

Nueva iluminación de la Real Capilla. Palacio Real de Madrid - PATRIMONIO NACIONAL

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Capilla del Palacio Real de Madrid ha estrenado un nuevo sistema de iluminación con tecnología LED, fruto de un acuerdo entre Patrimonio Nacional e Iberdrola como parte del plan de iluminaciones de edificios emblemáticos y monumentos de la compañía.

La presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, y el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, han inaugurado el nuevo sistema lumínico en un acto celebrado en la propia Capilla, y en el que se ha podido comprobar por primera vez la renovación del edificio.

La intervención abarca la nave principal y los espacios anexos, entre ellos el relicario y la sacristía, en los que se han instalado nuevos proyectores de tecnología LED.

Estos proyectores, explica Patrimonio, reducen el consumo energético en un 94% y se adaptan a los requerimientos patrimoniales, arquitectónicos y estéticos del entorno.

"Con ello, se logra resaltar la belleza de toda la Capilla Real mediante una solución eficiente, sostenible e integrada en el monumento", asegura Patrimonio en un comunicado.