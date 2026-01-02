Patrimonio Nacional hace récord en 2025 con 7,5 millones de visitas, un 3,8% más con respecto a 2024

Archivo - Algunas piezas de la exposición, durante la inauguración de la exposición temporal 'Iconografía del mal. Los tapices de los pecados capitales', en la Galería de las Colecciones Reales, a 24 de junio de 2025, en Madrid (España). La exposición reú - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los palacios, monasterios, museos y espacios gestionados por Patrimonio Nacional recibieron en el año 2025 un un total de 7.450.828 visitantes, lo que supone un nuevo récord histórico que supera la anterior marca, registrada en 2024 cuando se contabilizaron 7.169.027 visitantes.

Las visitas al conjunto de espacios gestionados por la institución han crecido un 3,8% con respecto a 2024, con abril como mes de referencia, con 796.588 visitas.

Entre los espacios más visitados destacan el Palacio Real de Madrid, con 1.769.167 visitas -lo que supone un 11,6% más que en 2024-, la Galería de las Colecciones Reales con 741.589 visitantes -que ha aumentado en algo más de 93.000 personas- y el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial con 450.077 visitas -aumento de 14.534 visitas-.

Los espacios naturales gestionados por la institución han registrado 3.098.913 visitas, un 7% más que el año 2024. Los favoritos del público han sido El Jardín de Príncipe y el Jardín de la Isla, del Palacio Real de Aranjuez, con 1.237.157 visitantes. Le siguen los jardines del Campo del Moro, en el Palacio Real de Madrid, con un total de 681.483 visitantes y los jardines del Real Sitio de la Granja, con 476.734 turistas.

Además, el museo de Patrimonio Nacional, la Galería de las Colecciones Reales, que tiene dos años y medio de vida, ha aumentado sus visitas un 12,5% con un total de 741.589 visitantes durante el año que acaba de finalizar.

Las exposiciones temporales de la Galería han recibido a lo largo de 2025 a 194.597 personas. La exposición de 'Victoria Eugenia', abierta al público desde el 3 de diciembre, y 'Juguetes Reales', inaugurada el día 16, han recibido 47.830