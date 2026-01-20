Patrimonio Nacional reabre el Túnel de Villanueva, paso que José Bonaparte encargó para ir de Palacio a la Casa de Campo

Reapertura del primer tramo del Túnel de Villanueva, a 20 de enero de 2026, en Madrid (España). Patrimonio Nacional ha reabierto el primer tramo del Túnel de Villanueva, también conocido como Túnel de Bonaparte. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Patrimonio Nacional reabre al público este martes, tras su rehabilitación, el tramo histórico del Túnel de Villanueva, en los jardines del Campo del Moro, un paso privado que José Bonaparte encargó a su arquitecto Juan de Villanueva para ir desde los jardines del Palacio Real hacia la Casa de Campo, donde tenía su residencia de descanso.

La directora del Departamento de Arquitectura de Patrimonio Nacional, María Corzo, ha inaugurado este martes el Túnel de Villanueva en los jardines del Campo del Moro, tras un año de trabajos de restauración. "Hemos podido recuperar parte de esa arquitectura de Juan de Villanueva con la recuperación de la proporción original del túnel, del ancho y el alto, que es una proporción 1 a 1", ha afirmado Corzo.

Según la responsable del departamento, la intervención se ha realizado "con un criterio de mínima intervención" con el objetivo de "respetar lo máximo posible de la materialidad de la obra de Villanueva" y poder ofrecerla al público, que podrá visitarla de forma gratuita y con acceso libre en el horario de apertura de los jardines del Campo del Moro.

"Hemos llevado a cabo diversos trabajos de restauración como la eliminación de rejuntados, el rejuntado de nuevo con cal, la limpieza de las fábricas de ladrillo interiores y de la bóveda de cañón, así como el sellado de fisuras", ha detallado Corzo sobre la intervención.

Asimismo, se ha instalado una pasarela para que los visitantes puedan pasear por el túnel. Corzo ha explicado que el nivel original de este paso sobre el río estaría a unos dos metros y que la pasarela instalada "no está mucho más arriba".

El Túnel de Villanueva --también conocido como Túnel de Bonaparte-- forma parte de un sistema más complejo que el arquitecto realizó según las peticiones del rey. Actualmente, lo que se conserva de este sistema es el Túnel de Villanueva y el Puente del Rey, que cruza el río Manzanares hasta la Casa de Campo. "Falta que podamos salir por el otro extremo del túnel", ha afirmado la responsable de Patrimonio Nacional.

Según ha anunciado Corzo, el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto habilitar "probablemente" en 2027 el acceso al otro extremo del túnel, que actualmente "acaba en un pabellón del Ayuntamiento". Así, cuando concluyan las obras en la sección gestionada por el Ayuntamiento de Madrid, el paso subterráneo podrá recorrerse en su totalidad y este tramo histórico quedará integrado "en la trama urbana y paisajística del entorno cercano a Madrid Río", como ha explicado.

"En ese momento, el Túnel cobrará sentido tal y como lo ideó Juan de Villanueva, un sistema urbanístico compuesto por el Túnel, la zona verde junto al río y el Puente del Rey como nexo final para conectar con la Casa de Campo", ha explicado Patrimonio Nacional.

La restauración del Túnel de Villanueva se ha llevado a cabo gracias a los fondos europeos del Plan de Transformación y Resiliencia. En total, Patrimonio Nacional ha indicado que ha costado alrededor de 400.000 euros y que ha sido ejecutada por una empresa constructora externa, mientras que Patrimonio Nacional se ha encargado del proyecto y la dirección facultativa de las obras.