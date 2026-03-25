Patrimonio Nacional restaura 3 capillas del Monasterio de las Descalzas e inaugura un centro de recepción de visitantes

Restauración de la Casa de Nazaret. Monasterio de las Descalzas Reales - PATRIMONIO NACIONAL

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Patrimonio Nacional está ultimando la restauración de tres capillas del Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. Además ha inaugurado el nuevo Centro de Recepción de Visitantes.

El proyecto, que está dotado con una inversión cercana a los 385.000 euros, mejora el acceso a este monumento que recibe cerca de 40.000 visitantes al año.

Las tres capillas que están siendo restauradas han estado cerradas hasta ahora a los visitantes. Pasarán a formar parte del recorrido turístico del monasterio con visitas especiales.

Concretamente, el proyecto permitirá abrir al público en visitas especiales la Capilla de la Dormición -situada junto al antiguo dormitorio de las religiosas-, la Casa de Nazaret y la Capilla del Milagro.

"Se trata de tres ámbitos que constituyen ejemplos excepcionales del arte barroco y que aportan una lectura esencial sobre la espiritualidad, la arquitectura y la vida contemplativa de este conjunto monumental", explica Patrimonio en un comunicado.

El nuevo centro de recepción dota al edificio de un punto de entrada más adaptado a las necesidades actuales de la visita pública, explica la institución, que ha adelantado que los trabajos han incluido la renovación integral del zaguán, con una nueva distribución, iluminación, mobiliario e instalaciones, con el doble objetivo de recuperar la lectura arquitectónica del espacio y mejorar sus condiciones de uso.

La reorganización de las áreas destinadas a público, guías y personal de seguridad "optimiza" los recorridos, mejora la operatividad del servicio y "adecua el funcionamiento diario del acceso" al monumento.

Paralelamente, se ha llevado a cabo la limpieza y consolidación de la portada plateresca, así como la restauración y mejora de las puertas históricas de acceso. Se trata de intervenciones orientadas a garantizar la estabilidad, conservación y adecuada presentación de estos elementos.