Las perspectivas decoloniales y los cruces entre cine y arte inauguran la temporada de proyecciones del Reina Sofía

Filipa César y Marinho Pina, Resonance Spiral [Espiral en resonancia], 2024, película - MUSEO REINA SOFÍA

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cine del Museo Reina Sofía, situado en el Edificio Sabatini, recupera su actividad en la temporada 2026-2027 con una programación impulsada por el Departamento de Cine y Nuevos Medios de la Dirección de Estudios del Museo, que profundiza en los cruces entre el cine, el arte contemporáneo, la performance, la literatura y la cultura digital.

El nuevo curso se abre con el ciclo 'Espectros tácticos. Visiones del cine anticolonial y decolonial', un programa de cine que se incluye dentro de 'Los Comunes del Cine', proyecto que investiga la práctica y los espacios del cine como un hacer colectivo y horizontal.

Esta última entrega, 'Los Comunes del Cines: Reclamar la tierra', que se desarrollará en dos partes, una este mes y otra en diciembre, está dedicada a las poéticas de la tierra como un espacio de propiedad distribuida, pero también como un aprendizaje del que reconstruir un imaginario fílmico anclado en la reivindicación del territorio propio.

El ciclo 'Espectros tácticos', comisariado por la historiadora y teórica Raquel Schefer, profesora en la Sorbonne Nouvelle University, propone una revisión del cine anticolonial y decolonial utilizando el concepto de la "espectralidad" como hilo conductor.

Con películas de Mahmoud Alhaj, Mustafa Abu Ali, Filipa César, José Bolama Cubumba, Djalma Martins Fettermann, Flora Gomes, Josefina Lopes Crato, Marinho Pina, Sana na N'Hada, Basma al*Sharif y Skip Norman.

El ciclo consta de tres sesiones durante los días 10, 11 y 12 de septiembre en el Cine del Museo, en el Edificio Sabatini, con entrada gratuita hasta completar aforo, y contará con la visita de la artista Filipa César y presentaciones de Raquel Schefer.

El ciclo de cine ofrece tres sesiones con miradas críticas a la institución museística, a través de obras de John Berger, Ariella Azoulay, Alain Resnais y otros cineastas clave, e incluirá el estreno internacional de un cortometraje de Isabel Coixet y una pieza de La Vulcanizadora (Maria Rojas Arias y Andrés Jurado) sobre el Tesoro Quimbaya del Museo de América, producida en el marco de las Residencias Jordà.

EL REGRESO DE PROYECTOR DE LUNA LA EXPOSICIÓN ELI CORTIÑAS.

La exposición 'Eli Cortiñas. La máquina sueña con humo', que se inaugurará el próximo 23 de septiembre, estará acompañada por el ciclo de cine 'Sobre imágenes y desobediencia. Carta blanca a Eli Cortiñas', comisariado por la artista.

A través de tres sesiones, que se proyectarán del 24 de septiembre al 3 de octubre y que incluyen la proyección de películas de Cortiñas como 'The Machine Monologues' [Los monólogos de la máquina, 2024] o 'Not Gone with the Wind' [Lo que el viento no se llevó, 2020], junto con otras a cargo de artistas y cineastas como Haig Aivazian, Josèfa Ntjam, Lemohang Jeremiah Mosese, Med Hondo, Musquiqui Chihying, Naomi Rincón Gallardo y Los Ingrávidos, se presentan narrativas que incomodan, desobedecen o cuestionan el régimen hegemónico.

Asimismo, Proyector de luna, el programa estable de cine para público infantil y familiar regresa después del periodo estival con una sesión dedicada a Albert Lamorisse (París, 1922 - Karaj, Irán, 1970), el cineasta francés que convirtió el cine sobre la infancia en una poética de la niñez.

Las proyecciones tendrán lugar los próximos 27 de septiembre y 4 de octubre en sesión matinal, con entrada gratuita hasta completar aforo. Se pueden retirar hasta un máximo de 4 entradas en taquillas o web del Museo. Las próximas sesiones del programa estarán dedicadas a Elena Duque y la animación como pintura o al renombrado Circo de Alexander Calder.