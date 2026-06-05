PHotoESPAÑA y Círculo de Bellas Artes presentan tres exposiciones de 13 artistas para 'Volver a imaginar' la fotografía

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MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Bellas Artes de Madrid ha acogido la inauguración de tres muestras que podrán visitarse hasta el 27 de septiembre en el marco de la Sección Oficial de la 29ª edición PHotoESPAÑA.

Así, son la exposición colectiva 'Volver a imaginar', Refusal. Second fracture', del artista Rafal Milach y 'Ruina Montium' de Raphaëlle Peria.

Mientras que 'Volver a imaginar' reúne a trece artistas españoles y neerlandeses para reflexionar sobre la transformación de la fotografía y los nuevos modos de construir imágenes en la actualidad, 'Refusal. Second Fracture', analiza los mecanismos de propaganda y resistencia en Europa del Este a través de la historia de la activista bielorrusa Xenia Degelko.

Finalmente, 'Ruina Montium', revisita el paisaje de Las Médulas mediante intervenciones fotográficas que entrelazan memoria geológica, historia humana y creación artística.

Con cerca de cuarenta de exposiciones en su Sección Oficial, el festival internacional de fotografía celebrará su 29ª edición entre el 13 de mayo y el 13 de septiembre bajo el lema 'Volver a imaginar', y se expandirá en cerca de 100 exposiciones y sedes con un 65% de artistas mujeres en uno de los encuentros de fotografía más relevantes de la escena internacional.