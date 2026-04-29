PP y PSOE se ponen de acuerdo en el Congreso para pedir al Gobierno que rinda tributo a Marisa Paredes

Archivo - Marisa Paredes posa durante el photocall de los XVI Premis Gaudí de cine, en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), a 4 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). La Academia del Cine Catalán organiza y otorga es - Kike Rincón / Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura del Congreso ha aprobado una Proposición no de Ley (PNL) por la que insta al Gobierno a impulsar y fomentar el trabajo y la figura de la actriz Marisa Paredes, fallecida el 17 de diciembre de 2024 a los 78 años.

La proposición ha salido adelante con 31 votos a favor, tres votos en contra y dos abstenciones. La iniciativa aprobada es resultado de una enmienda del PP al texto original del PSOE, que propone celebrar a Marisa Paredes a través de la programación de un ciclo de actividades: proyecciones/mesas redondas centrado en los mejores títulos de su carrera en la Filmoteca Española.

La enmienda del PP introduce que se dé continuidad al primer ciclo de 2025 de Filmoteca Española, titulado 'Marisa Paredes. El dolor y el humor', y se organice en coordinación con las filmotecas de las comunidades autónomas.

Asimismo, este miércoles también se han debatido y votado otras PNL, que también han sido aprobadas, como la propuesta socialista sobre la implicación de la juventud en la conservación de la cultura y patrimonio en zonas rurales, aprobada con 31 votos a favor, tres en contra y una abstención. También se ha aprobado la PNL 'popular' que insta al Ejecutivo poner en valor la figura de don Felipe de Neve y Padilla, en el tercer centenario de su nacimiento, con 32 síes, tres abstenciones y un voto en contra.

Entre ellas, se ha aprobado una iniciativa de Sumar para adoptar medidas de reparación hacia Cipriano Salvador y el pueblo de Almedina (Ciudad Real) por la protección de la obra 'La Santa Generación', expuesta en el Museo del Prado, que ha salido adelante con 32 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. También ha prosperado, con 32 votos a favor y 4 abstenciones, una propuesta del PSOE para reconocer la figura de María Moliner por su compromiso con la cultura y conmemorar en 2026 los 60 años de la primera impresión de su 'Diccionario del uso del español'.

Asimismo, la comisión ha dado luz verde, con 33 votos a favor y 3 abstenciones, una proposición del PP para impulsar la celebración del 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals (1876-2026). Por otro lado, con 30 votos a favor y 6 abstenciones, el Congreso ha aprobado la iniciativa del PP por la que insta al Gobierno a "fortalecer" y "proteger" la Moda de Autor española.

En cambio, ha decaído la PNL de Vox sobre intervención y conservación prioritaria del patrimonio histórico-artístico español, que solo ha cosechado 3 votos a favor, frente a 19 en contra y 14 abstenciones.