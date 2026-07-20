El Prado, "muy agradecido" por la donación de 'El retrato de Regina', de Blanchard: "El límite temporal ya no se aplica"

Archivo - Retrato de María Blanchard - MPM - Archivo

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Prado se ha mostrado "muy agradecido" por la donación de 'El retrato de Regina', de la pintora María Blanchard, realizada por los descendientes de la familia propietaria de la obra, y ha subrayado que "el límite temporal" que tradicionalmente marcaba el reparto de colecciones con el Museo Reina Sofía "ya no se aplica".

Así lo han explicado fuentes de la pinacoteca a Europa Press, que han confirmado que la familia contactó con la pinacoteca para formalizar la donación y que, tras completar el procedimiento administrativo y recibir la aprobación del Real Patronato, la incorporación quedó cerrada. "La familia ha donado el cuadro y estamos muy agradecidos", han señalado, precisando además que el cuadro todavía no ha llegado físicamente al museo.

Respecto a la posibilidad de que la incorporación de una obra de Blanchard pudiera reabrir el debate sobre el reparto de colecciones entre el Prado y el Reina Sofía, como ocurrió en 2021 con motivo del traslado de 'La boloñesa', desde el museo han descartado cualquier polémica. "Ya hay otro cuadro de María Blanchard en la colección del museo y el límite temporal de las colecciones ya no se aplica desde hace tiempo", han indicado las mismas fuentes.

En este sentido, el Prado ha recordado que la decisión corresponde al donante y que "la familia lo ha donado a quien ha entendido pertinente", al tiempo que ha incidido en que "no hay ninguna limitación legal para ello".

Por su parte, fuentes del Museo Reina Sofía han asegurado a Europa Press que la institución no recibió ninguna propuesta de donación de la obra y han restado importancia a que pase a formar parte de la colección del Prado. "La relación con el Prado es maravillosa y si necesitamos la obra en algún momento estamos convencidos de que nos la prestarían", han afirmado.

En 2021, la incorporación al Prado de 'La Boloñesa', también de María Blanchard, suscitó un debate sobre el reparto de fondos entre ambos museos. En ese momento, el Reina Sofía vió "con sorpresa" la compra de una obra de Blanchard por parte del Prado, y defendieron que para la pinacoteca dirigida actualmente por Segade es una "figura central".

Un Real Decreto de 1995 estableció el año de nacimiento de Picasso (1881) como punto de partida cronológico para las obras de la Colección del Museo Reina Sofía, mientras que las obras de artistas nacidos antes de ese año podrían ir a parar al Museo del Prado. María Blanchard nació el 6 de marzo de 1881.