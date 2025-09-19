El Prado participa con 4 cuadros en la primera gran exposición dedicada al Gran Delfín de Francia, en Versalles

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Prado va a participar en la primera gran exposición, en el Palacio de Versalles, que recorrerá todas las facetas de la vida Luis, hijo de Luis XIV, y conocido tras su muerte como el Gran Delfín, con el préstamo de cuatro retratos.

Concretamente, los lienzos que viajarán hasta Francia para la muestra 'Le Grand Dauphin' --organizada por el Palacio de Versalles del 14 de octubre de 2025 al 15 de febrero de 2026--, son 'Luis de Francia, el Gran Delfín' de Jean Nocret, junto a 'María Teresa de Francia', del mismo autor. También volarán 'La reina María Teresa de Austria y el Gran Delfín de Francia' y 'Luis de Francia, el Gran Delfín, padre de Felipe V', ambos de Charles y Henri Beaubrun.

"Estos retratos representan un capítulo esencial de la memoria dinástica de los Borbones y apenas tienen correspondencia en Francia, lo que confiere al préstamo un carácter especialmente significativo", detalla la pinacoteca.

Además, el Prado prestará un conjunto de piezas del Tesoro del Delfín, entre ellas el 'Vaso oriental de jade con pie de plata dorada' (siglo XVII), la 'Bandeja oval de heliotropo con retícula octogonal' y el 'Jarro de pico de heliotropo' del taller de los Miseroni, junto a varios estuches originales que se conservan únicamente en esta institución.