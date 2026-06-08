Los Premios Godot anuncian un nuevo galardón, el Premio Godot SGAE a mejor autoría teatral

Archivo - La ceremonia de entrega de la II Edición de los Premios Godot en el Teatro Pavón de Madrid - PABLO LORENTE - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Godot han contado con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) para la creación del Premio Godot SGAE a la mejor autoría teatral.

Los galardones, que celebran este 2026 su quinta edición, reconocen la excelencia del sector de las Artes Escénicas en la Comunidad de Madrid y su ceremonia de entrega se celebrará el 15 de junio en el Gran Teatro Pavón.

"Siempre lo ha sido, pero en esta coyuntura socio-económica en la que estamos inmersos, organizar unos premios como estos sigue siendo una apuesta arriesgada, porque es una iniciativa privada de la Revista Godot que quiere abrir y compartir con todos los agentes implicados en el mundo de las Artes Escénicas que ponen también tanto esfuerzo en que su trabajo se haga visible. Y ese trabajo, ese esfuerzo y ese talento bien se merecen una fiesta, y por eso los Premios Godot", declaran los organizadores.

Así, la gala será presentada y dirigida por Las Niñas de Cádiz, compañía de teatro formada por Alejandra López, Ana López Segovia y Rocío Segovia.

En ella se concederán un total de 20 estatuillas, diseñadas y hechas a mano para la ocasión por la artista madrileña TraperAna.

Además, la ceremonia tendrá como protagonista al intérprete Carlos Hipólito, Premio Godot de Honor de esta edición, mientras que el Premio Especial Godoff se otorgará únicamente a los montajes estrenados en salas independientes y de pequeño formato.