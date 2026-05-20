La RAE recoge por primera vez en un diccionario 255.000 sinónimos y 20.000 antónimos

Presentacion del Diccionario de sinonimos, antonimos y voces a - RAE

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia Española (RAE) ha presentado este miércoles en Madrid su primer 'Diccionario de sinónimos, antónimos y voces afines' (Espasa), compuesto de 255.000 sinónimos o afines y más de 20.000 antónimos u opuestos.

"Como la lengua está viva, realmente son los hablantes los que son creadores, sobre todo de los sinónimos. Entonces, probablemente en proporción haya más sinónimos coloquiales", ha explicado la responsable del Instituto de Lexicografía de la RAE, Elena Zamora, este, durante la presentación.

El tomo acoge estos términos distribuidos en más de 44.000 entradas, como ha explicado Zamora, y se trata de una obra de consulta de carácter panhispánico.

Por su parte, el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ha apuntado a que este diccionario es una "herramienta" más para apoyar el "interés" de la institución por el lenguaje claro.

"Estamos estimulando a muchas instituciones de muchos países, muchas Academias, con la formulación de guías (para el lenguaje claro). No queremos monopolizar ese movimiento, simplemente queremos estimularlo y para eso tenemos que tratar de hacer obras que faciliten el manejo. La obra que presentamos hoy se inserta perfectamente en el marco de esta preocupación", ha explicado Muñoz Machado.

El director ha zanjado el encuentro celebrando que la RAE está haciendo "varias cosas por primera vez" en su historia este año.