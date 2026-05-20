El Real salda su "asignatura pendiente" con 'Romeo y Julieta', un título "mega popular" que no se veía desde 1911

Entre el 27 de mayo y el 13 de junio el Teatro Real ofrecerá 13 funciones de Romeo y Julieta, de Charles-François Gounod (1818-1893), en una espectacular coproducción con la Opéra national de Paris estrenada en 2023 en la Ópera de la Bastilla. - TEATRO REAL

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real saldará el próximo miércoles su "asignatura pendiente" con la ópera 'Romeo y Julieta', de Charles-François Gounod, que regresará a su escenario más de un siglo después, ya que su última representación se remonta a 1911, una ausencia "sorprendente" para el director artístico Joan Matabosch.

"Es impresionante pensar que hace más de un siglo que un título tan mega popular como este, no ha accedido al escenario del Teatro Real. Sabemos y tenemos claro que el Real tenía asignaturas pendientes muy importantes y es crucial ir aprobándolas. Esto se ha hecho de forma sistemática en las últimas décadas y este es uno de los títulos que había que hacer. Tenía que ser al máximo nivel", ha asegurado en rueda de prensa Joan Matabosch.

En total, el Teatro Real ofrecerá 13 funciones de 'Romeo y Julieta' hasta el próximo 13 de junio, en coproducción con la Opera national de Paris, y dirigida por Thomas Jolly, creador de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

'Romeo y Julieta' vuelve al Teatro Real, escenificada, después de 115 años, con una nueva producción creada a partir del oxímoron que une la tragedia de Shakespeare y el lirismo de la música de Gounod, rehuyendo la verosimilitud de una época o un espacio concreto, en un arco temporal une la peste del siglo XVII, el estreno de la ópera en el Palais Garnier y la sensibilidad e inquietudes de la actualidad.

La obra está protagonizada por Nadine Sierra -que encarna a Julieta- que ha asegurado que afronta el estreno con la expectativa de que el público "responda" y ha destacado la especial conexión con España, donde, a su juicio, los espectadores son "entusiastas" y valoran el trabajo artístico. "Siempre esperamos hacerlo bien y que al público le guste. España es uno de mis países favoritos para cantar porque realmente se aprecia todo el esfuerzo", ha subrayado.

Asimismo, ha expresado su confianza en el éxito de la propuesta, que ha calificado como "extraordinaria" y "sobresaliente". "He hecho muchas producciones en mi vida y esta es realmente espectacular. La escena de apertura dejará al público sin respiración", ha afirmado, al tiempo que ha elogiado la dirección musical y el trabajo conjunto del elenco, destacando la calidad "de cada voz, desde el primero hasta el último".

"Todo es fantástico, es una producción del más alto nivel, tanto en la música como en la actuación, y sobre todo lo que más me emociona de venir aquí es que todo el equipo se preocupa por nosotros, por lo que hacemos, por nuestro trabajo, cosa que no siempre ocurre. Venir al Real hace que me sienta orgullosa de ser cantante de ópera", ha destacado.

Junto a Nadine Sierra estará el tenor Javier Camarena, que encarna a Romeo, y que ha subrayado la importancia de entender el contexto de los personajes, dos adolescentes que, en su época, "tenían ya cierto pensamiento de adulto" debido a una esperanza de vida menor. En este sentido, ha señalado que la obra refleja tanto la "rebeldía" frente a un entorno familiar adverso como el proceso de descubrimiento propio de la juventud, en el que "se requiere valor, madurez o incluso la locura de la adolescencia".

Asimismo, ha definido a Romeo y Julieta como "el amor hecho palabra y música", destacando cómo la partitura recoge la evolución emocional de ambos personajes, desde la inocencia hasta una entrega absoluta "por encima de la muerte". "Siempre se dice que la música es el idioma universal, y yo creo que esta ópera es uno de estos grandes ejemplos", ha remarcado.

Por último, Camarena ha puesto en valor su relación artística con Nadine Sierra, con quien ha compartido escenario en varias ocasiones, y que en tres ocasiones han interpretado esta función.

"Es una gran artista, a la que admiro y quiero mucho, y esa relación nos permite trasladar al público una conexión real entre dos jóvenes que están despertando a la vida", ha afirmado.

ESCENOGRAFÍA

Thomas Jolly, actor, director de escena y gran admirador de William Shakespeare, saltó a la fama en Francia cuando, durante el período de confinamiento provocado por el covid representó, junto a su pareja, escenas de Romeo y Julieta en los balcones de su apartamento, lo que tuvo una inmensa repercusión mediática.

Un año después el director de la Ópera de París lo invitó a dirigir la nueva coproducción que ahora se verá en el Real y en la que se refuerza la fatalidad de los amantes, al situar la trama también en un contexto de epidemia, teniendo como telón de fondo la peste que asoló Verona sutilmente evocada en obra shakesperiana.

La puesta de escena estará marcada por una escenografía giratoria presidida por la gran escalinata de la Ópera de París (Palais Garnier).

"Todos en nuestra vida nos vemos a diario enfrentados a situaciones que no queremos aceptar, como lo que le ocurre a los protagonistas. Esta obra habla de sentimiento, esfuerzo por poder existir y que el sentimiento perdure", ha señalado Jolly.

Otro regreso será el del maestro Carlos Rizzi, que estrenó esta producción en París trabajando codo con codo con Thomas Jolly, y que después de 23 años regresa al Real para su tercera producción (dirigió La Cenerentola en 2001 y La favorite en 2003).

Con 'Romeo y Julieta' llega a su fin el homenaje a William Shakespeare a lo largo de la presente temporada, en la que se han ofrecido 'Otello', de Giuseppe Verdi, 'La reina de las hadas', de Henry Purcell, 'El sueño de una noche de verano', de Benjamin Britten y el ballet 'Julieta y Romeo' con coreografía de Mats Ek.

Las 13 funciones de Romeo y Julieta estarán dedicadas a la memoria de Alfredo Kraus (1927-1999), coincidiendo con el 40 aniversario de su primera interpretación de Romeo en el Teatro de la Zarzuela - sin duda uno de sus papeles fetiche- y anticipando la conmemoración de su centenario el próximo año.