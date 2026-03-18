El Reina Sofía celebrará el próximo 24 de marzo un concierto por la exposición del 'Guernica africano' de Dumile Feni

Obra de Dumile Feni, titulada 'No conocerías a Dios ni aunque te escupiera en un ojo' de 1975. - MUSEO REINA SOFÍA

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Reina Sofía, con motivo de la inauguración de la exposición 'La historia no se repite, pero rima. Dumile Feni: Guernica africano', organiza una charla inaugural que ofrecerá la comisaria de la muestra, Tamar Garb, quien será presentada por el director del Museo, Manuel Segade, y un concierto de música con el estreno mundial de la pieza musical 'Inkomo iwile', de Philip Miller y Tshegofatso Moeng en el Auditorio 400 del Edificio Nouvel.

El 'Guernica africano' es un dibujo monumental creado por el artista sudafricano Dumile Feni (Worcester, Sudáfrica, 1942 - Nueva York, 1991) en los años sesenta y que se expone por primera vez fuera de Sudáfrica en diálogo con 'Guernica' (1937) de Picasso.

La obra de Dumile Feni está vinculada a la procedencia de su autor, ya que surge en el contexto de violencia estatal y opresión racial institucionalizada del apartheid. Según la pinacoteca, contemplar ambas obras en espejo permite considerar sus referencias y recursos compartidos, similitudes y sinergias, y también las diferencias formales y figurales que son en gran medida consecuencia de su separación geográfica y temporal.

Por su parte, la composición musical 'Inkomo iwile' de Philip Miller y Tshegofatso Moeng trata de establecer un diálogo paralelo entre los sonidos tradicionales sudafricanos y el repertorio clásico de cuerda, voz y viento.

Para ello, se ha reunido un completo elenco de intérpretes procedentes de Sudáfrica y España, con el apoyo de la organización sudafricana Spier Arts Trust. En la charla inaugural, que comenzará a las 18:30 horas, la comisaria Tamar Garb abordará las posibilidades de análisis y reflexión que plantea la exposición en el Museo de African Guernica [Guernica africano, 1967], la pieza de Dumile Feni que se exhibe yuxtapuesta a la emblemática obra de Picasso.