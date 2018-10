El Reina Sofía "hace arte del fracaso" a través de la obra del artista uruguayo Luis Camnitzer

Actualizado 16/10/2018 15:25:03 CET

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Reina Sofía acoge, hasta el 4 de marzo, la exposición 'Luis Camnitzer. Hospicio de utopías fallidas', una retrospectiva del artista uruguayo de 81 años, un "maestro y artista clave del arte conceptual" que centra su obra en la capacidad transformadora del arte y en un elemento de "utopía fallida" trabajando "a partir del fracaso".

Así lo han hecho saber el propio Camnitzer; el director del museo, Manuel Borja-Villel, y el comisario de la exposición, Octavio Zaya, en rueda de prensa, este martes 16 de octubre en Madrid con motivo de la presentación de la muestra.

"Yo no subdividiría la descripción de mi persona. Soy un artista y uso el rigor del arte. Para mí no hay división entre enseñar, hacer arte, o hacer comisariado. Es todo lo necesario para lograr una sociedad utópica que no sea fallida", ha expresado el artista.

Y es que Camnitzer a desarrollado una obra no sólo como artista si no también como ensayista, crítico de arte, comisario de exposiciones, pedagogo y conferenciante, una confluencia de elementos culturales que se ven reflejados en su obra y con las que busca despertar en el público la participación activa y su involucración en el proceso artístico.

Por ello, Borja-Villel ha destacado "un elemento educativo esencial en la muestra" que tiene que ver con "la enseñanza de las artes en la primaria y secundaria" y con el papel del museo como "mediador".

Así, estas salas albergan cerca de 90 obras, entre videos fotografías, collages, grabados e instalaciones, y propone una revisión de toda la carrera del artista a través de sus trabajos más emblemáticos, atendiendo a los conflictos clave sobre los que ha trabajado en su carrera. Además, la exposición también tiene elementos repartidos por todo el Museo en zonas que no expositivas como los baños.

Una exposición de Luis es un reto y al mismo tiempo es un privilegio", ha expresado el director. En concreto, el arte en el que ha trabajado Camnitzer como la desmitificación del papel del artista en la sociedad del consumo, la capacidad artística del lenguaje, la desmaterialización del objeto artístico, el poder evocador de las imágenes y la implicación activa del espectador.

Por su parte, Zaya ha matizado que quería que el proyecto mostrara tres aspectos fundamentales del artista uruguayo como son la versatilidad, la complejidad y la poética, puesto que su obra "siempre tiene una dimensión del lenguaje".

"Su arte es siempre conceptual pero implica también vertientes políticas y sociales, y no de una manera evidente, si no evocadora", ha señalado para precisar que por esa razón" consideraba "necesario" hacer "cierta guía con textos explicativos en algunas de las salas" con el objetivo de "acercar a los visitantes a su obra".

Asimismo, en paralelo a la exposición, el Museo ha creado el proyecto 'Escuela perturbable', un programa xtendido de estudios, residencias y producciones culturales que pretende no ser un programa pedagógico, sino una "experiencia de aprendizaje" cuyo objetivo es "visibilizar la importancia de la educación artística".