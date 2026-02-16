El Reina Sofía investigará la expulsión de 3 mujeres con banderas israelíes tras difundirse un video en redes sociales

Archivo - Decenas de personas hacen cola para entrar al Museo Reina Sofía el Día Internacional de los Museos, a 18 de mayo de 2024, en Madrid (España). Desde ayer, 17 de mayo, y a lo largo de todo el fin de semana, Madrid celebra el Día Internacional de l- Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo Reina Sofía ha solicitado a su departamento de seguridad la apertura inmediata de una investigación interna, independiente y transparente para esclarecer el incidente ocurrido con tres visitantes que portaban banderas de Israel y estrellas de David, el pasado fin de semana, tras la publicación de un vídeo en redes sociales sobre lo sucedido.

El vídeo compartido por la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), muestra cómo un vigilante de seguridad insta a tres mujeres con banderas israelíes a marcharse u ocultar sus símbolos argumentando que "hay público que se está molestando".

Así lo ha anunciado en un comunicado la pinacoteca que manifiesta de manera "inequívoca" su compromiso con la igualdad, la libertad religiosa y la tolerancia cero frente a cualquier tipo de violencia o discriminación relacionada con el antisemitismo. "No cesaremos hasta esclarecer los hechos, lamentablemente acaecidos", señala el Museo Reina Sofía.

La pinacoteca defiende que el personal del Museo está "altamente" cualificado en materia de derechos fundamentales, de gestión de conflictos y de prevención de cualquier tipo de discriminación. La entidad resalta la importancia que, para la institución y su Colección, especialmente en las vanguardias, han tenido "tanto los artistas como los patronos y mecenas judíos, sin cuya desinteresada colaboración no se podría concebir el Museo" tal y como se le conoce hoy.

Entre sus normas, la pinacoteca prohíbe el acceso de banderas con palos, al igual que la entrada de palos selfies, para evitar posibles ataques a las obras. Si bien, fuentes del Reina Sofía precisan a Europa Press, que las tres mujeres portaban banderas sin palo.

Por su parte, la encargada de negocios de Israel, Dana Erlich, ha defendido a las tres mujeres israelíes a través de su cuenta de X y ha denunciado que es "hipócrita" que otras banderas y exhibiciones de desinformación "se acepten sin problema en ese museo, mientras la bandera de Israel se considera "provocadora".

"Mi bandera no es una provocación. Mi bandera representa miles de años de historia del pueblo judío. Mi bandera representa al Estado de Israel", ha afirmado en una publicación en X.