El relevo generacional marca la próxima temporada del Teatro de la Abadía, que baja los precios de las entradas un 20%

El Teatro de la Abadía ha presentado, este martes 25 de junio, su temporada 2019-2020, la primera con Carlos Aladro al frente de la dirección y que pondrá el foco en "el relevo generacional, tanto para los creadores como para los jóvenes espectadores", así como en las alianzas con Sudamérica, como ha dicho su director en rueda de prensa. Además, la institución bajará un 20% los precios de las entradas para sus espectáculos.

"Apuntamos a un porvenir renovado, por lo que queremos un cambio que mantiene algunos elementos del pasado, pero que representa un proceso de continuidad sin continuismo, queremos que sea la casa de creadores pero sin dejar de ser un teatro de tradición y vanguardia", ha señalado el gestor cultural.

En este sentido, ha explicado que la programación, que contará con 15 espectáculos principales, ha sido organizada en base a una "conciencia de transformación que se ha generado de forma orgánica en tan solo tres meses" desde que asumiera la dirección del teatro el pasado 27 de marzo. Es por esto que, el nuevo periodo incluye los trabajos de jóvenes artistas de la escena catalana como Daniel Meyer o Iván Morales, o los argentinos Claudio Tolcachir y Mauricio Kartun.

Al respecto, Aladro ha destacado que la programación está conformada por "un grupo heterogéneo, que no se puede catalogar de una sola forma". "Son creadores que contribuyen a un cambio de paradigma a varios niveles tanto por el relevo generacional, como por la necesidad de trabajar de manera sostenida en el tiempo y que generen trayectoria, además de ser compañías que tienen la determinación de trabajar entre pares y rompen con las dinámicas piramidales", ha subrayado.

Asimismo, ha explicado que, para esta edición, ha buscado trabajar con compañías que tienen una vocación clara de estar al servicio del bien común, y que hacen un "teatro popular para más gentes, de una manera crítica pero no desde la talaya de la alta cultura". Para ello ha contado con la "complicidad" de José Luis Gómez, anterior director del teatro.

En esta línea, ha indicado que la Abadía asumirá una nueva política de precios asequibles "para que nuevos espectadores se conecten y se incorporen a los teatros, especialmente aquellos que se encuentran en la franja de los de 30 a los 40 años". De este modo, los precios de las entradas se reducirán en un 20% y quedarán en 10, 15 y 19 euros. Los menores de 26 años, las personas con discapacidad, demandantes de empleo, familias numerosas, entre otras personas con condiciones especiales, podrán obtener entradas reducidas a 5 y 7 euros.

Asimismo, Aladro ha indicado que aumentará el ritmo del teatro en un 30% y pasará de 150 a 195 funciones por temporada. También habrá un aumento en la plantilla técnica y en la atención al espectador. "Queremos hacerlo bien y que el foco de atención este en nuestro trabajo, para que, si lo hacemos medio bien, que nos vengan a buscar", ha dicho el director.

Por su parte, Gómez ha aprovechado la ocasión para hablar de su trabajo en el Teatro de la Abadía, desde sus comienzos hasta la actualidad, y ha coincidido "en la necesidad de un cambio". "No hay una sola forma de hacer las cosas", ha dicho.

EXPERIENCIA, TIEMPO Y RIESGO

Aladro se ha quejado de que "la mayoría de las compañías jóvenes tienen dificultad para generar experiencia y sostenerse en el tiempo", es por esto que ha propuesto un programa que de nuevas oportunidades a estos creadores. "Que se habilite la posibilidad de riesgo y fracaso", ha dicho.

Así, el Teatro de la Abadía albergará, en primer lugar, a la compañía Bella Batalla con sus espectáculos 'Un roble' y 'Sea Wall', que se realizará en simultáneo en la Sala José Luis Alonso y en el jardín. A este le seguirá un viaje sonoro y escénico titulado 'Hemos venido a darlo todo' de la compañía Voadora; 'Pasión (farsa trágica)' de Rotura, en colaboración con el Teatro de la Abadía, que ha sido el resultado de una investigación de los Laboratorios Rivas Cherif del Centro Dramático Nacional; y 'Mercaderes de Babel', una creación colectiva de Compañía de Babel dirigida por Aladro.

También tendrán lugar 'A.K.A (Also Known As)' de los catalanes de Flyhard Productions y la Sala Flyhard; 'Hubo' de El Patio Teatro; 'La casa del panda' de Tong Producciones y Teatro Metastasio de Prato; y 'Desayuna conmigo' de losMontoya (pantalla&escena).

Igualmente, se verán los espectáculos internacionales 'Terrenal, pequeño misterio ácrata' del argentino Mauricio Kartun; 'Bella figura' de la compañía portuguesa Teatro Nacional São João; 'Próximo' del argentino Claudio Tolcachir y su compañía Timbre 4, en colaboración con el Festival de Otoño; y 'Nise, la tragedia de Inés de Castro' de Nao d'amores y la Comunidad de Madrid. Además, volverá a escena la obra 'Nekrassov' del Teatro de la Abadía y el 'Be Festival' que este año contará con una oferta internacional variada.

Por otra parte, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Jaime de los Santos, ha agradecido a Aladro y Gómez por su trabajo en el Teatro de la Abadía y su intención de crear nuevas alianzas. "El cambio y la mudanza son importantes, así que es un honor formar parte de este equipo de personas que hacen de Madrid un espacio infinito", ha apostillado.

El cierre de la temporada 2019-2020 coincidirá con el 20 aniversario del teatro, para el cual presentarán una programación especial de la que no han dado detalles. "Febrero de 2020 será un evento paradigmático, lleno de simbolismo determinante, del que hablaremos más adelante", ha concluido Aladro.