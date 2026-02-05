Los Reyes presiden la reunión anual del Real Patronato de Colecciones Reales, que aumenta en 14% su afluencia en 2025

Patrimonio Nacional ha presentado los datos de asistencia de 2025 - PATRIMONIO NACIONAL

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes han presidido este jueves la reunión anual del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales en la que se han presentado los datos de asistencia de 2025, año en el que la institución registró 741.589 visitantes, un 14,4 por ciento más que el año anterior.

Entre las exposiciones que han contribuido a este crecimiento destacan 'Victoria Eugenia', que continúa abierta en 2026, y 'Juguetes Reales', una de las muestras más visitadas por su carácter intergeneracional.

Además, la Galería cumplió su compromiso con la renovación de obras procedentes de distintos Reales Sitios, entre ellas el lienzo 'El Calvario', de Rogier van der Weyden, procedente del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. A ello se sumaron propuestas inéditas como 'Fotoescultura. El 3D del siglo XIX' e 'Iconografía del mal. Tapices de los pecados capitales', así como la llegada de obras invitadas de Versalles y del Museo del Prado.

El Real Patronato de las Colecciones Reales está integrado por diversas personales, por un lado, representantes de las principales instituciones públicas y culturales y, por otro, destacadas figuras del ámbito empresarial, como Rodrigo Echenique (Fundación Santander), José Manuel Entrecanales (Acciona), Marta Ortega (Inditex), Sheila Loewe (Fundación Loewe), Pilar Cosentino (Cosentino), Santiago de Gomar (Grupo Roca) o Xandra Falcó (Círculo Fortuny), entre otros.

Durante la sesión de este jueves se ha dado la bienvenida a Olga Sánchez, presidenta de la Fundación AXA y consejera delegada de AXA España, como nueva integrante del Patronato. Además, se ha informado del convenio que Patrimonio Nacional y la aseguradora AXA suscribirán para impulsar la conservación del patrimonio y fomentar nuestra cultura. Entre otras actuaciones, se abordará la restauración del importante conjunto de tapices españoles y flamencos del Palacio Real de la Almudaina, en Palma.

Asimismo, la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, ha detallado los avances del plan de actuación 2022-2026 y ha presentado la alianza estratégica con Turespaña, un plan de marketing conjunto que busca proyectar una imagen cohesionada del legado histórico español bajo el lema 'The Crown Estate of Spain: The world's most incredible Royal Collection'.

El acuerdo impulsará el conocimiento de los Palacios Reales, monasterios y jardines que gestiona Patrimonio Nacional a través de la capacidad de difusión internacional de Turespaña, con el objetivo de reforzar la imagen de España como destino cultural, aumentar la visibilidad de territorios menos conocidos e incrementar la afluencia de visitantes tanto a los Reales Sitios como a la propia Galería de las Colecciones Reales.