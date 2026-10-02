Roser regresa a la Gran Vía de Madrid con la quinta temporada de 'Hola Raffaella' - HOLA RAFFAELLA

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantante Roser regresa a la Gran Vía de Madrid con la quinta temporada de 'Hola Raffaella', que podrá disfrutarse de nuevo en el Teatro Arlequín, una de las propuestas más divertidas y originales de la cartelera madrileña.

En este teatro llevó a cabo su cuarta temporada, después de otras tres temporadas previas de gira por todo el territorio español, con más de 100 funciones en un potente y divertido homenaje a la artista italiana. El público podrá disfrutar de las versiones musicales de Roser, que ofrece un espectáculo que aúna música, humor, baile y emoción, según sus impulsores.

Además de las funciones de Madrid, habrá otras dos en Murcia (4 de octubre) y Barcelona (18 de octubre). De este modo, el espectáculo se podrá disfrutar el resto de domingos en Madrid durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Tras 25 años de carrera profesional a sus espaldas, Roser cuenta con cuatro álbumes publicados con la multinacional Warner Music, discos de oro y varios singles.