Saiz dice que el Gobierno actuará sobre el traslado del Guernica en función de los "criterios técnicos y profesionales"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado el texto qu - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha referido este martes a la polémica por la petición de traslado temporal del 'Guernica' de Pablo Picasso de Madrid al País Vasco y ha afirmado que "la postura del Gobierno es siempre respetar y analizar los criterios técnicos y profesionales".

"Todo lo que tiene que ver con obras de arte de este importante valor son criterios técnicos, profesionales, quienes tienen que analizar la situación", ha dicho la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada sobre si el Ejecutivo está abierto a estudiar ese traslado temporal del 'Guernica' al Museo Guggenheim de Bilbao.

Posteriormente, la portavoz ha insistido en que "el Ministro de Cultura tendrá encima de la mesa los diferentes criterios técnicos y profesionales y en ese sentido el Gobierno actuará".

Así, preguntada específicamente sobre si la posición del Gobierno es la del Museo Reina Sofía, que desaconseja "rotundamente" el traslado de la obra por las vibraciones "inevitables" en los transportes, Elma Saiz ha contestado que "la postura del Gobierno es siempre respetar y analizar los criterios técnicos y profesionales".

"Es lo que está haciendo el Ministerio de Cultura y desde luego nunca va a ser la posición del Gobierno el recurrir a insultos y a descalificaciones a ciudadanos y ciudadanas de una comunidad autónoma como sí que hemos visto por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid", Isabel Díaz Ayuso, ha indicado la portavoz, después de que la dirigente madrileña tachara la petición de traslado de "catetada".

Elma Saiz ha arremetido contra Díaz Ayuso: "Yo lo que me pregunto es por qué la señora Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, cada vez que hace una declaración tiene que insultar y faltar el respeto a una parte de la población. ¿Por qué? Yo creo que la ciudadanía agradecería que no utilizara el insulto y la descalificación cada vez que hace una intervención hablemos de lo que hablemos".